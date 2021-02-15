https://ria.ru/20210215/krazha-1597502672.html

В краже черепов животных из института в Петербурге заподозрили плотника

В краже черепов животных из института в Петербурге заподозрили плотника

Плотник Зоологического института Российской академии наук в Петербурге задержан по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных, сообщает РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:55

2021-02-15T11:55

2021-02-15T11:55

россия

ирина волк

российская академия наук

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Плотник Зоологического института Российской академии наук в Петербурге задержан по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, преступления совершались с августа 2020 по январь 2021 года. Из лаборатории Зоологического института пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые использовались при проведении исследований.Ранее заявление о краже черепов поступило от руководителя научного учреждения 10 февраля текущего года. Стоимость похищенного составила 3,5 миллиона рублей."Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга задержан работник Зоологического института Российской академии наук, подозреваемый в серии краж в особо крупном размере", - сказала Волк.По ее словам, украденные экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках.Подозреваемый в краже был задержан на следующий день после обращения в полицию руководителя института.Покупателем большей части похищенного оказался школьник, который приобретал черепа для своей коллекции, а часть перепродавал.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту кражи черепов дымчатых леопардов и орангутанов из лаборатории научного института на Университетской набережной, стоимость похищенного составляет 3,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210211/krazha-1596940302.html

https://ria.ru/20210113/krazha-1592819914.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, российская академия наук, санкт-петербург, происшествия