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В краже черепов животных из института в Петербурге заподозрили плотника
В краже черепов животных из института в Петербурге заподозрили плотника
Плотник Зоологического института Российской академии наук в Петербурге задержан по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных, сообщает РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:55
2021-02-15T11:55
россия
ирина волк
российская академия наук
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Плотник Зоологического института Российской академии наук в Петербурге задержан по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, преступления совершались с августа 2020 по январь 2021 года. Из лаборатории Зоологического института пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые использовались при проведении исследований.Ранее заявление о краже черепов поступило от руководителя научного учреждения 10 февраля текущего года. Стоимость похищенного составила 3,5 миллиона рублей."Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга задержан работник Зоологического института Российской академии наук, подозреваемый в серии краж в особо крупном размере", - сказала Волк.По ее словам, украденные экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках.Подозреваемый в краже был задержан на следующий день после обращения в полицию руководителя института.Покупателем большей части похищенного оказался школьник, который приобретал черепа для своей коллекции, а часть перепродавал.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту кражи черепов дымчатых леопардов и орангутанов из лаборатории научного института на Университетской набережной, стоимость похищенного составляет 3,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210211/krazha-1596940302.html
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россия, ирина волк, российская академия наук, санкт-петербург, происшествия

В краже черепов животных из института в Петербурге заподозрили плотника

11:55 15.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Плотник Зоологического института Российской академии наук в Петербурге задержан по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, преступления совершались с августа 2020 по январь 2021 года. Из лаборатории Зоологического института пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые использовались при проведении исследований.
Университетская набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 10:23
В Петербурге из научного института украли черепа редких животных
Ранее заявление о краже черепов поступило от руководителя научного учреждения 10 февраля текущего года. Стоимость похищенного составила 3,5 миллиона рублей.
"Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга задержан работник Зоологического института Российской академии наук, подозреваемый в серии краж в особо крупном размере", - сказала Волк.
По ее словам, украденные экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках.
Подозреваемый в краже был задержан на следующий день после обращения в полицию руководителя института.
"Был задержан ранее судимый мужчина, который работал в институте плотником. Он признался, что воспользовался доступом к научным ценностям, чтобы похитить их. В дальнейшем он продавал черепа животных через сервис бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей", - сообщила Волк.
Покупателем большей части похищенного оказался школьник, который приобретал черепа для своей коллекции, а часть перепродавал.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту кражи черепов дымчатых леопардов и орангутанов из лаборатории научного института на Университетской набережной, стоимость похищенного составляет 3,5 миллиона рублей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 09:46
В Петербурге задержали подозреваемого в краже экспоната XII века
 
РоссияИрина ВолкРоссийская академия наукСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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