https://ria.ru/20210215/kozha-1597541013.html

Киевский экономист заявил о желании МВФ "содрать с украинцев кожу"

Киевский экономист заявил о желании МВФ "содрать с украинцев кожу"

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил о желании МВФ "содрать последний слой кожи" с жителей страны. Об этом пишет "Главред". РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:11

2021-02-15T15:11

2021-02-15T16:26

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мвф

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В Киеве заявили о желании МВФ содрать с украинцев последнюю кожу

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил о желании МВФ "содрать последний слой кожи" с жителей страны. Об этом пишет "Главред".Он напомнил, что МВФ планировал предоставить помощь на развитие Украины — пять миллиардов долларов в течение полутора лет. В 2020 году фонд перечислил 2,1 миллиарда, оставшуюся часть собирались перевести в 2021-ом. Но 13 февраля постоянный представитель МВФ в стране Йоста Люнгман заявил, что Киев должен продемонстрировать "больший прогресс".Гончаров отметил, что в энергетической сфере Международный валютный фонд требует от Украины, помимо поднятия тарифов ЖКХ для населения, принять закон о долгах за жилищно-коммунальные услуги, а также погасить внушительные долги "Нафтогаза". Экономист уточнил, что только в 2020 году убытки компании составили около ста миллиардов гривен (26,5 миллиарда рублей)."Остается только спросить (премьер-министра) Шмыгаля, а зачем брать кредиты, чтобы потом повышать и так неподъемную коммуналку и цены на энергоресурсы, если нашим людям уже сейчас нечего, извините, жрать после оплаты жилищно-коммунальных услуг?" — сказал он.Экономист выразил мнение, что властям и председателю "Нафтогаза" Коболеву нет до этого никакого дела.Украинские политики и эксперты не раз указывали на бедственное положение экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс властей причиной "полного коллапса". Она раскритиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/mvf-1597317001.html

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