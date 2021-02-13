https://ria.ru/20210213/ukraina-1597311500.html

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:32

2021-02-13T10:32

2021-02-13T14:41

сергей марченко

экономика

мвф

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в мире

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс, говорится в заявлении постпреда МВФ в стране Йосты Люнгмана.Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах с миссией МВФ, высоко оценивал шансы по ее пересмотру. Министр финансов страны Сергей Марченко 28 января сообщал, что работа миссии МВФ продлена на Украине на семь-десять дней."Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", — говорится в тексте.Отмечается, что дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях по уменьшению фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также переговоры касались мероприятий в секторе энергетики.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

https://ria.ru/20210106/mvf-1592097618.html

https://ria.ru/20210208/ukraina-1596390914.html

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сергей марченко, экономика, мвф, украина, в мире