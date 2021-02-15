https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597493286.html

В России за сутки выписали 13 935 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 13 935 переболевших COVID-19

В России за сутки выписаны 13 935 человек после COVID-19, за все время - 3 607 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:02

2021-02-15T11:02

2021-02-15T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России за сутки выписаны 13 935 человек после COVID-19, за все время - 3 607 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 935 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 607 036", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1967, Санкт-Петербурге - 1497, Подмосковье - 766.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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