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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597493286.html
В России за сутки выписали 13 935 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 13 935 переболевших COVID-19
В России за сутки выписаны 13 935 человек после COVID-19, за все время - 3 607 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:02
2021-02-15T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России за сутки выписаны 13 935 человек после COVID-19, за все время - 3 607 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 935 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 607 036", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1967, Санкт-Петербурге - 1497, Подмосковье - 766.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали 13 935 переболевших COVID-19

11:02 15.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Отделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России за сутки выписаны 13 935 человек после COVID-19, за все время - 3 607 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 935 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 607 036", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
В частности, в Москве - 1967, Санкт-Петербурге - 1497, Подмосковье - 766.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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