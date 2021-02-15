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В России за сутки выписали 13 935 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 13 935 переболевших COVID-19
В России за сутки выписаны 13 935 человек после COVID-19, за все время - 3 607 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:02
2021-02-15T11:02
2021-02-15T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России за сутки выписаны 13 935 человек после COVID-19, за все время - 3 607 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 935 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 607 036", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1967, Санкт-Петербурге - 1497, Подмосковье - 766.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество