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https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597467610.html
В ВОЗ определили наиболее вероятную версию происхождения коронавируса
В ВОЗ определили наиболее вероятную версию происхождения коронавируса
Коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей, зародившись в Юго-Восточной Азии, на юге Китая, откуда в дальнейшем проник на ферму РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T01:39
2021-02-15T05:10
коронавирус covid-19
воз
китай
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей, зародившись в Юго-Восточной Азии, на юге Китая, откуда в дальнейшем проник на ферму диких животных. Такое мнение в интервью изданию New York Times высказал член группы специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак.Специалист подчеркнул, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из ферм, либо ее обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветты. Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ во время совместного обсуждения, отметил Дасзак.Он также рассказал, что эксперты во время посещения Китая запросили доступ к личным делам ряда пациентов, но просьба была отклонена, поскольку в стране "медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны".Расследование ВОЗ в КитаеЭксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Именно там впервые зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. Ученые посетили госпитали, где побеседовали с врачами и бывшими пациентами. Они также осмотрели Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.На прошлой неделе эксперты подвели итоги работы в Ухане, заявив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.Комиссия ВОЗ планирует продолжить расследование о возникновении COVID-19.США обеспокоены выводами ВОЗСША обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай, заявил в субботу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Важно, чтобы этот доклад был независимым, а выводы экспертов — свободными от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства", — говорится в письменном заявлении политика.По его словам, "чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания".В посольстве Китая в Вашингтоне отвергли критику Белого дома, напомнив о выходе США из ВОЗ и призвав из внести "должный вклад в международное сотрудничество по COVID-19".SARS-CoV-2По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли.С недавних пор начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
https://ria.ru/20210214/vaktsiny-1597400554.html
https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597391231.html
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коронавирус covid-19, воз, китай

В ВОЗ определили наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

01:39 15.02.2021 (обновлено: 05:10 15.02.2021)
 
© AP Photo / Silvia IzquierdoУченый берет мазок из ротовой полости летучей мыши
Ученый берет мазок из ротовой полости летучей мыши - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Silvia Izquierdo
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей, зародившись в Юго-Восточной Азии, на юге Китая, откуда в дальнейшем проник на ферму диких животных. Такое мнение в интервью изданию New York Times высказал член группы специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак.
Специалист подчеркнул, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из ферм, либо ее обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветты. Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ во время совместного обсуждения, отметил Дасзак.
Он также рассказал, что эксперты во время посещения Китая запросили доступ к личным делам ряда пациентов, но просьба была отклонена, поскольку в стране "медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны".
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Расследование ВОЗ в Китае

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Именно там впервые зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. Ученые посетили госпитали, где побеседовали с врачами и бывшими пациентами. Они также осмотрели Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
На прошлой неделе эксперты подвели итоги работы в Ухане, заявив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
Комиссия ВОЗ планирует продолжить расследование о возникновении COVID-19.
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Китайское посольство ответило на критику США по работе ВОЗ в Ухане

США обеспокоены выводами ВОЗ

США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении коронавируса, которые обнародовали после поездки экспертов организации в Китай, заявил в субботу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Важно, чтобы этот доклад был независимым, а выводы экспертов — свободными от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства", — говорится в письменном заявлении политика.
По его словам, "чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания".
В посольстве Китая в Вашингтоне отвергли критику Белого дома, напомнив о выходе США из ВОЗ и призвав из внести "должный вклад в международное сотрудничество по COVID-19".
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SARS-CoV-2

По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли.
С недавних пор начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.
Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
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Коронавирус COVID-19ВОЗКитай
 
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