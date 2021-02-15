https://ria.ru/20210215/kipr-1597484137.html

Кипр смогут свободно посещать вакцинированные граждане Израиля

Кипр смогут свободно посещать вакцинированные граждане Израиля

Граждане Израиля, сделавшие прививку от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, с 1 апреля смогут свободно посещать Кипр, сообщил президент страны Никос... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:54

2021-02-15T09:54

2021-02-15T09:54

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АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости. Граждане Израиля, сделавшие прививку от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, с 1 апреля смогут свободно посещать Кипр, сообщил президент страны Никос Анастасиадис после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху."Между компетентными органами наших стран достигнуто соглашение, на основании которого с 1 апреля 2021 года гражданам Израиля, привитым вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам, не нужно будет проходить ПЦР-тест, чтобы поехать на Кипр, или находиться на самоизоляции по прибытии", — сообщил Анастасиадис.Ранее о том, что сделавшие прививку от коронавируса израильские туристы смогут беспрепятственно въезжать в Грецию, договорились премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Израиля Биньямин Нетаньяху.

https://ria.ru/20210215/nesin-1596513419.html

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, кипр, греция, израиль, вакцинация