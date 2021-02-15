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Кипр смогут свободно посещать вакцинированные граждане Израиля
Кипр смогут свободно посещать вакцинированные граждане Израиля
Граждане Израиля, сделавшие прививку от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, с 1 апреля смогут свободно посещать Кипр, сообщил президент страны Никос... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:54
2021-02-15T09:54
2021-02-15T09:54
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АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости. Граждане Израиля, сделавшие прививку от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, с 1 апреля смогут свободно посещать Кипр, сообщил президент страны Никос Анастасиадис после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху."Между компетентными органами наших стран достигнуто соглашение, на основании которого с 1 апреля 2021 года гражданам Израиля, привитым вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам, не нужно будет проходить ПЦР-тест, чтобы поехать на Кипр, или находиться на самоизоляции по прибытии", — сообщил Анастасиадис.Ранее о том, что сделавшие прививку от коронавируса израильские туристы смогут беспрепятственно въезжать в Грецию, договорились премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Израиля Биньямин Нетаньяху.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, кипр, греция, израиль, вакцинация
АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости. Граждане Израиля, сделавшие прививку от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, с 1 апреля смогут свободно посещать Кипр, сообщил президент страны Никос Анастасиадис после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Между компетентными органами наших стран достигнуто соглашение, на основании которого с 1 апреля 2021 года гражданам Израиля, привитым вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам, не нужно будет проходить ПЦР-тест, чтобы поехать на Кипр, или находиться на самоизоляции по прибытии", — сообщил Анастасиадис.
Ранее о том, что сделавшие прививку от коронавируса израильские туристы смогут беспрепятственно въезжать в Грецию, договорились премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Израиля Биньямин Нетаньяху.