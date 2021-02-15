https://ria.ru/20210215/kashrut-1597548145.html

Раввин Лазар проверил на кошерность пищевые предприятия Калининграда

Раввин Лазар проверил на кошерность пищевые предприятия Калининграда

Главный раввин России Берл Лазар проинспектировал два пищевых завода Калининграда, поставляющих в Европу продукцию со знаком кашрута (дозволенности в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:48

2021-02-15T15:48

2021-02-15T15:48

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

берл лазар

калининград

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар проинспектировал два пищевых завода Калининграда, поставляющих в Европу продукцию со знаком кашрута (дозволенности в соответствии с требованиями галахи – еврейского закона), сообщила в понедельник пресс-служба Лазара."Главный раввин России Берл Лазар в преддверии предстоящих праздников - Пурим и Песах посетил два пищевых предприятия Калининграда, чтобы проверить состояние дел с кашрутом. Предприятия самого западного региона России поставляют продукцию не только внутри страны, но и в страны Европы, где также есть спрос на продукты, сертифицированные знаком кашрута", - говорится в сообщении.Инспекция проводилась в сопровождении главы департамента кашрута при главном раввинате России, раввина Йосеф-Ицхака Марзеля.Первым предприятием, которое посетил Берл Лазар, стал новый рыбоконсервный завод "Карат", где делают консервы из тунца. "Символично, что этот визит состоялся в преддверие месяца еврейского календаря Адар, которому соответствует знак зодиака Рыбы", - говорится в пресс-релизе.Другое предприятие, на котором побывал главный раввин России, – второй по величине в мире маслозавод "Содружество". Также Барл Лазар посетил еврейскую общину города.

https://ria.ru/20210126/kashrut-1594609333.html

калининград

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новости - религия и мировоззрение, берл лазар, калининград