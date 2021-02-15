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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210215/kashrut-1597548145.html
Раввин Лазар проверил на кошерность пищевые предприятия Калининграда
Раввин Лазар проверил на кошерность пищевые предприятия Калининграда
Главный раввин России Берл Лазар проинспектировал два пищевых завода Калининграда, поставляющих в Европу продукцию со знаком кашрута (дозволенности в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:48
2021-02-15T15:48
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
берл лазар
калининград
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар проинспектировал два пищевых завода Калининграда, поставляющих в Европу продукцию со знаком кашрута (дозволенности в соответствии с требованиями галахи – еврейского закона), сообщила в понедельник пресс-служба Лазара."Главный раввин России Берл Лазар в преддверии предстоящих праздников - Пурим и Песах посетил два пищевых предприятия Калининграда, чтобы проверить состояние дел с кашрутом. Предприятия самого западного региона России поставляют продукцию не только внутри страны, но и в страны Европы, где также есть спрос на продукты, сертифицированные знаком кашрута", - говорится в сообщении.Инспекция проводилась в сопровождении главы департамента кашрута при главном раввинате России, раввина Йосеф-Ицхака Марзеля.Первым предприятием, которое посетил Берл Лазар, стал новый рыбоконсервный завод "Карат", где делают консервы из тунца. "Символично, что этот визит состоялся в преддверие месяца еврейского календаря Адар, которому соответствует знак зодиака Рыбы", - говорится в пресс-релизе.Другое предприятие, на котором побывал главный раввин России, – второй по величине в мире маслозавод "Содружество". Также Барл Лазар посетил еврейскую общину города.
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новости - религия и мировоззрение, берл лазар, калининград

Раввин Лазар проверил на кошерность пищевые предприятия Калининграда

15:48 15.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар проинспектировал два пищевых завода Калининграда, поставляющих в Европу продукцию со знаком кашрута (дозволенности в соответствии с требованиями галахи – еврейского закона), сообщила в понедельник пресс-служба Лазара.
"Главный раввин России Берл Лазар в преддверии предстоящих праздников - Пурим и Песах посетил два пищевых предприятия Калининграда, чтобы проверить состояние дел с кашрутом. Предприятия самого западного региона России поставляют продукцию не только внутри страны, но и в страны Европы, где также есть спрос на продукты, сертифицированные знаком кашрута", - говорится в сообщении.
Инспекция проводилась в сопровождении главы департамента кашрута при главном раввинате России, раввина Йосеф-Ицхака Марзеля.
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Первым предприятием, которое посетил Берл Лазар, стал новый рыбоконсервный завод "Карат", где делают консервы из тунца. "Символично, что этот визит состоялся в преддверие месяца еврейского календаря Адар, которому соответствует знак зодиака Рыбы", - говорится в пресс-релизе.
Другое предприятие, на котором побывал главный раввин России, – второй по величине в мире маслозавод "Содружество". Также Барл Лазар посетил еврейскую общину города.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарКалининград
 
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