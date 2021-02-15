https://ria.ru/20210215/formirovanie-1597529767.html
Песков ответил на вопрос о президентской "пятерке" для назначения в ЦИК
Песков ответил на вопрос о президентской "пятерке" для назначения в ЦИК
Когда президент РФ Владимир Путин примет решение о внесении кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии России, оно будет обнародовано, сообщил... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:14
2021-02-15T14:14
2021-02-15T14:14
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владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Когда президент РФ Владимир Путин примет решение о внесении кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии России, оно будет обнародовано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Когда президент примет такое решение, мы его обнародуем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, началась ли работа по формированию президентской "пятерки" для назначения в ЦИК РФ.Срок полномочий членов ЦИК РФ истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять человек должны назначить президент РФ, Совет Федерации и Госдума РФ.
https://ria.ru/20210210/golosovanie-1596795760.html
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россия, цик рф, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика