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Песков ответил на вопрос о президентской "пятерке" для назначения в ЦИК
Песков ответил на вопрос о президентской "пятерке" для назначения в ЦИК
Когда президент РФ Владимир Путин примет решение о внесении кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии России, оно будет обнародовано, сообщил... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:14
2021-02-15T14:14
россия
цик рф
совет федерации рф
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Когда президент РФ Владимир Путин примет решение о внесении кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии России, оно будет обнародовано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Когда президент примет такое решение, мы его обнародуем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, началась ли работа по формированию президентской "пятерки" для назначения в ЦИК РФ.Срок полномочий членов ЦИК РФ истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять человек должны назначить президент РФ, Совет Федерации и Госдума РФ.
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россия, цик рф, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков ответил на вопрос о президентской "пятерке" для назначения в ЦИК

14:14 15.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Когда президент РФ Владимир Путин примет решение о внесении кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии России, оно будет обнародовано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Когда президент примет такое решение, мы его обнародуем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, началась ли работа по формированию президентской "пятерки" для назначения в ЦИК РФ.
Срок полномочий членов ЦИК РФ истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять человек должны назначить президент РФ, Совет Федерации и Госдума РФ.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:02
ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование
 
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