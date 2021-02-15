Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/finlyandiya-1597513986.html
Глава МИД Финляндии хочет обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Навального
Глава МИД Финляндии хочет обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Навального
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, состояние дел между РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:00
2021-02-15T13:00
пекка хаависто
сергей лавров
алексей навальный
мид финляндии
финляндия
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597173173_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_23373cf3b79b49048f9d5902ac3cd5a6.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, состояние дел между Москвой и ЕС."Как известно, уже в последнее время у нас были поводы для озабоченности: "отравление" Алексея Навального с использованием химического оружия, полученное им наказание в виде лишения свободы, также действия российских властей во время демонстраций, акций протеста. Наверное, об этом мы тоже будем говорить", - сказал финский министр в начале переговоров с Лавровым в Санкт-Петербурге."Очень важно, что мы можем в такой доброй атмосфере, в добром духе обмениваться мнениями, несмотря на последние разногласия, которые существуют между нами. Финляндия является страной-участницей Европейского Союза, для нас очень важны отношения между ЕС и Россией", - добавил Хаависто.Ранее финское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Хаависто 15 февраля в Санкт-Петербурге на переговорах с Лавровым планирует обсудить несколько тем, включая отношения ЕС и России, ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине, а также контроль над вооружениями. На повестке дня также двусторонние вопросы между Финляндией и Россией.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полицияНесогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210215/zhaloba-1597495899.html
https://ria.ru/20210213/navalnyy-1597364838.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597164525.html
финляндия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597173173_74:0:1145:803_1920x0_80_0_0_b8b7fd8f57100965e229f7be4e3d5958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пекка хаависто, сергей лавров, алексей навальный, мид финляндии, финляндия, белоруссия, украина, в мире

Глава МИД Финляндии хочет обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Навального

13:00 15.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, состояние дел между Москвой и ЕС.
"Как известно, уже в последнее время у нас были поводы для озабоченности: "отравление" Алексея Навального с использованием химического оружия, полученное им наказание в виде лишения свободы, также действия российских властей во время демонстраций, акций протеста. Наверное, об этом мы тоже будем говорить", - сказал финский министр в начале переговоров с Лавровым в Санкт-Петербурге.
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 11:16
Жалобу на бездействие СК после отравления Навального рассмотрят повторно
"Очень важно, что мы можем в такой доброй атмосфере, в добром духе обмениваться мнениями, несмотря на последние разногласия, которые существуют между нами. Финляндия является страной-участницей Европейского Союза, для нас очень важны отношения между ЕС и Россией", - добавил Хаависто.
Ранее финское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Хаависто 15 февраля в Санкт-Петербурге на переговорах с Лавровым планирует обсудить несколько тем, включая отношения ЕС и России, ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине, а также контроль над вооружениями. На повестке дня также двусторонние вопросы между Финляндией и Россией.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 20:02
Защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 11:12
В посольстве Британии раскрыли планы на посещение суда по Навальному
 
Пекка ХаавистоСергей ЛавровАлексей НавальныйМИД ФинляндииФинляндияБелоруссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В Центробанке рассказали о серьезном вызове, который им бросили мошенники
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
02:08Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
Лента новостейМолния