Глава МИД Финляндии хочет обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Навального
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, состояние дел между Москвой и ЕС.
"Как известно, уже в последнее время у нас были поводы для озабоченности: "отравление" Алексея Навального с использованием химического оружия, полученное им наказание в виде лишения свободы, также действия российских властей во время демонстраций, акций протеста. Наверное, об этом мы тоже будем говорить", - сказал финский министр в начале переговоров с Лавровым в Санкт-Петербурге.
"Очень важно, что мы можем в такой доброй атмосфере, в добром духе обмениваться мнениями, несмотря на последние разногласия, которые существуют между нами. Финляндия является страной-участницей Европейского Союза, для нас очень важны отношения между ЕС и Россией", - добавил Хаависто.
Ранее финское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Хаависто 15 февраля в Санкт-Петербурге на переговорах с Лавровым планирует обсудить несколько тем, включая отношения ЕС и России, ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине, а также контроль над вооружениями. На повестке дня также двусторонние вопросы между Финляндией и Россией.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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