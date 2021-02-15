https://ria.ru/20210215/finlyandiya-1597513986.html

Глава МИД Финляндии хочет обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Навального

Глава МИД Финляндии хочет обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Навального

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, состояние дел между РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:00

2021-02-15T13:00

2021-02-15T13:00

пекка хаависто

сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, состояние дел между Москвой и ЕС."Как известно, уже в последнее время у нас были поводы для озабоченности: "отравление" Алексея Навального с использованием химического оружия, полученное им наказание в виде лишения свободы, также действия российских властей во время демонстраций, акций протеста. Наверное, об этом мы тоже будем говорить", - сказал финский министр в начале переговоров с Лавровым в Санкт-Петербурге."Очень важно, что мы можем в такой доброй атмосфере, в добром духе обмениваться мнениями, несмотря на последние разногласия, которые существуют между нами. Финляндия является страной-участницей Европейского Союза, для нас очень важны отношения между ЕС и Россией", - добавил Хаависто.Ранее финское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Хаависто 15 февраля в Санкт-Петербурге на переговорах с Лавровым планирует обсудить несколько тем, включая отношения ЕС и России, ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине, а также контроль над вооружениями. На повестке дня также двусторонние вопросы между Финляндией и Россией.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полицияНесогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210215/zhaloba-1597495899.html

https://ria.ru/20210213/navalnyy-1597364838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597164525.html

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пекка хаависто, сергей лавров, алексей навальный, мид финляндии, финляндия, белоруссия, украина, в мире