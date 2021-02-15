https://ria.ru/20210215/evrosoyuz-1597532409.html

ЕС и Россия могут сотрудничать в ряде сфер, уверен глава МИД Финляндии

ЕС и Россия могут сотрудничать в ряде сфер, уверен глава МИД Финляндии

Россия и Евросоюз, несмотря на существующие разногласия, могут успешно развивать сотрудничество в ряде сфер, например, в борьбе с изменениями климата и... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:25

2021-02-15T14:25

2021-02-15T14:25

россия

пекка хаависто

сергей лавров

евросоюз

мид финляндии

дмитрий песков

москва

финляндия

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия и Евросоюз, несмотря на существующие разногласия, могут успешно развивать сотрудничество в ряде сфер, например, в борьбе с изменениями климата и улучшении состояния окружающей среды, заявил в понедельник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.Хаависто находится с визитом в Санкт-Петербурге, где провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым."В текущей ситуации у нас есть целый ряд вопросов, по которым просматриваются возможности для сотрудничества. Мы можем подумать, например, о борьбе с изменениями климата, об улучшении состояния окружающей среды... Это такие вопросы, которые мы в любом случае должны решать", - сказал Хаависто на совместной пресс-конференции с Лавровым.Как отметил глава финского МИД, такое налаженное сотрудничество "отвечает интересам как Европейского Союза, так и России, и Финляндии".Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

https://ria.ru/20210215/lavrov-1597530584.html

https://ria.ru/20210213/evrosoyuz-1597307656.html

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россия, пекка хаависто, сергей лавров, евросоюз, мид финляндии, дмитрий песков, москва, финляндия, санкт-петербург