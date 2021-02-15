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ЕС и Россия могут сотрудничать в ряде сфер, уверен глава МИД Финляндии
ЕС и Россия могут сотрудничать в ряде сфер, уверен глава МИД Финляндии
Россия и Евросоюз, несмотря на существующие разногласия, могут успешно развивать сотрудничество в ряде сфер, например, в борьбе с изменениями климата и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:25
2021-02-15T14:25
россия
пекка хаависто
сергей лавров
евросоюз
мид финляндии
дмитрий песков
москва
финляндия
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия и Евросоюз, несмотря на существующие разногласия, могут успешно развивать сотрудничество в ряде сфер, например, в борьбе с изменениями климата и улучшении состояния окружающей среды, заявил в понедельник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.Хаависто находится с визитом в Санкт-Петербурге, где провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым."В текущей ситуации у нас есть целый ряд вопросов, по которым просматриваются возможности для сотрудничества. Мы можем подумать, например, о борьбе с изменениями климата, об улучшении состояния окружающей среды... Это такие вопросы, которые мы в любом случае должны решать", - сказал Хаависто на совместной пресс-конференции с Лавровым.Как отметил глава финского МИД, такое налаженное сотрудничество "отвечает интересам как Европейского Союза, так и России, и Финляндии".Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.
https://ria.ru/20210215/lavrov-1597530584.html
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россия, пекка хаависто, сергей лавров, евросоюз, мид финляндии, дмитрий песков, москва, финляндия, санкт-петербург

ЕС и Россия могут сотрудничать в ряде сфер, уверен глава МИД Финляндии

14:25 15.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия и Евросоюз, несмотря на существующие разногласия, могут успешно развивать сотрудничество в ряде сфер, например, в борьбе с изменениями климата и улучшении состояния окружающей среды, заявил в понедельник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
Хаависто находится с визитом в Санкт-Петербурге, где провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией
"В текущей ситуации у нас есть целый ряд вопросов, по которым просматриваются возможности для сотрудничества. Мы можем подумать, например, о борьбе с изменениями климата, об улучшении состояния окружающей среды... Это такие вопросы, которые мы в любом случае должны решать", - сказал Хаависто на совместной пресс-конференции с Лавровым.
Как отметил глава финского МИД, такое налаженное сотрудничество "отвечает интересам как Европейского Союза, так и России, и Финляндии".
"Также мы с господином Лавровым обсудили вопросы, касающиеся регионального сотрудничества. Здесь очень актуальна тема российского председательства в Арктическом совете, которое начнется в мае текущего года. Надо отметить, что программа председательства России является отличной. Учтены вопросы изменения климата, будущего ядерных отходов и так далее", - сообщил Хаависто.
Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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РоссияПекка ХаавистоСергей ЛавровЕвросоюзМИД ФинляндииДмитрий ПесковМоскваФинляндияСанкт-Петербург
 
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