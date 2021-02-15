https://ria.ru/20210215/evro-1597516012.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 63 копейки
Официальный курс евро на вторник снизился на 63 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 62,98 копейки - до 88,9754 рубля, курс доллара - на 62,86 копейки, до 73,3092 рубля,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:27
2021-02-15T13:27
2021-02-15T13:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 62,98 копейки - до 88,9754 рубля, курс доллара - на 62,86 копейки, до 73,3092 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 62,9 копейки, составив 80,359 рубля.
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