https://ria.ru/20210215/ebola-1597564042.html

В Демократической республике Конго началась вакцинация от Эболы

В Демократической республике Конго началась вакцинация от Эболы

Кампания по вакцинации от геморрагической лихорадки Эбола официально стартовала в Демократической республике Конго, сообщается в официальном аккаунте в Twitter... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:52

2021-02-15T16:52

2021-02-15T16:52

вирус эбола

воз

африка

вакцинация

в мире

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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Кампания по вакцинации от геморрагической лихорадки Эбола официально стартовала в Демократической республике Конго, сообщается в официальном аккаунте в Twitter регионального отделения ВОЗ в Африке."Кампания по вакцинации от Эболы официально стартовала в Бутембо в Демократической республике Конго, спустя всего неделю после возрождения вируса. Первыми вакцину получили медицинские работники в медцентре Матанда, где лечили первого пациента с Эболой", - говорится в сообщении.Накануне ВОЗ также подтвердила начало вспышки Эболы в Гвинее, где с конца января было выявлено как минимум 7 случаев заражения вирусом. Эксперты ВОЗ уже работают с правительствами соседних с Гвинеей государств с целью подготовить их к предотвращению распространения заболевания.

https://ria.ru/20210214/ebola-1597444055.html

африка

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вирус эбола, воз, африка, вакцинация, в мире