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В ДТП в Алма-Атинской области погибли семь человек
В ДТП в Алма-Атинской области погибли семь человек
Семь человек погибли в результате столкновения легковой автомашины и грузовика в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила пресс-служба полиции региона. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:13
2021-02-15T08:13
2021-02-15T08:13
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АЛМА-АТА, 15 фев - РИА Новости. Семь человек погибли в результате столкновения легковой автомашины и грузовика в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила пресс-служба полиции региона.По данным пресс-службы, трагедия произошла в воскресенье на 342 километре автодороги Алма-Ата - Усть-Каменогорск. По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Qashai, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной Volvo."В результате дорожной аварии погибли семь человек - водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и пассажир Volvo", - сообщается в пресс-релизе департамента полиции области.По факту аварии начато досудебное расследование.
https://ria.ru/20201214/avtomobil-1589173633.html
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