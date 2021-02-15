https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html
Ученые назвали животных, заводящих коронавирус в "биологический тупик"
Ученые назвали животных, заводящих коронавирус в "биологический тупик"
Группа ученых из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук считают, что не... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:53
2021-02-15T11:53
2021-02-15T13:25
коронавирус в россии
наука
хубэй
донской государственный технический университет
российская академия наук
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Группа ученых из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук считают, что не существует достаточной доказательной базы, чтобы утверждать, что мелкие домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть задействованы в возникновении коронавирусной инфекции и передаче ее человеку, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрануки РФ.Научная группа обратила внимание на то, что сразу после вспышки нового коронавируса в декабре 2019 года в Ухане начались исследования по изучению реакции различных домашних животных на этот вирус. Некоторые ученые выдвигали гипотезу, что мелкие домашние животные, в частности кошки, могут участвовать в путях трансмиссии SARS-CoV-2.Он пояснил, что реагирование любого животного на человеческий вирусный патоген при исключении участия этого животного в трансмиссионной цепи свидетельствует лишь о схожести его молекулярно-биохимических процессов с человеческими. Это позволяет использовать животное в качестве потенциального модельного объекта для изучения способов воздействия на вирусную инфекцию человека.Исследователи допускают возможность инфицирования кошачьих новым коронавирусом, но, считают ученые, это может произойти только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с зараженным человеком. В реальных условиях шанс возникновения подобного стечения обстоятельств маловероятен."Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут. За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARSCoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку", — следует из опубликованного учеными исследования.Также ученые уточнили, что и собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2: по их данным, за несколько месяцев пандемии у собак провинции Хубэй не идентифицировали SARS-подобных коронавирусов и не обнаружили антител к этим вирусам. По мнению исследователей, собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2 и даже возможность их носительства в качестве биологического тупика, как это может быть с кошками, крайне маловероятна.
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595885701.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, хубэй, донской государственный технический университет, российская академия наук
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Группа ученых из Донского государственного технического университета
, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук считают, что не существует достаточной доказательной базы, чтобы утверждать, что мелкие домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть задействованы в возникновении коронавирусной инфекции и передаче ее человеку, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрануки РФ.
Научная группа обратила внимание на то, что сразу после вспышки нового коронавируса в декабре 2019 года в Ухане начались исследования по изучению реакции различных домашних животных на этот вирус. Некоторые ученые выдвигали гипотезу, что мелкие домашние животные, в частности кошки, могут участвовать в путях трансмиссии SARS-CoV-2.
"Мы считаем нужным указать на неестественность процесса заражения SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях, так как вероятность возникновения реальных условий, при которых напрямую интраназально будет введена экстремально большая доза вирусного патогена, крайне низка", — заявил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Алексей Ермаков.
Он пояснил, что реагирование любого животного на человеческий вирусный патоген при исключении участия этого животного в трансмиссионной цепи свидетельствует лишь о схожести его молекулярно-биохимических процессов с человеческими. Это позволяет использовать животное в качестве потенциального модельного объекта для изучения способов воздействия на вирусную инфекцию человека.
Исследователи допускают возможность инфицирования кошачьих новым коронавирусом, но, считают ученые, это может произойти только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с зараженным человеком. В реальных условиях шанс возникновения подобного стечения обстоятельств маловероятен.
"Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут. За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARSCoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку", — следует из опубликованного учеными исследования.
Также ученые уточнили, что и собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2: по их данным, за несколько месяцев пандемии у собак провинции Хубэй не идентифицировали SARS-подобных коронавирусов и не обнаружили антител к этим вирусам. По мнению исследователей, собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2 и даже возможность их носительства в качестве биологического тупика, как это может быть с кошками, крайне маловероятна.