https://ria.ru/20210215/boyarskiy-1597560640.html

Приставы взыщут с Боярского три тысячи рублей за нарушение ПДД

Приставы взыщут с Боярского три тысячи рублей за нарушение ПДД

Исполнительное производство возбуждено в отношении народного артиста РСФСР Михаила Боярского, не оплатившего штраф ГИБДД на сумму три тысячи рублей, следует из... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:37

2021-02-15T16:37

2021-02-15T17:26

культура

михаил боярский

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Исполнительное производство возбуждено в отношении народного артиста РСФСР Михаила Боярского, не оплатившего штраф ГИБДД на сумму три тысячи рублей, следует из материалов на сайте главного управления ФССП по Санкт-Петербургу."Должник… Боярский Михаил Сергеевич… (дата рождения) 26 декабря 1949 года. Исполнительное производство… от 12 февраля 2021 года… Сумма непогашенной задолженности… штраф ГИБДД 3 тысячи рублей", - сообщается в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов.Как уточняется, штраф взыскивается на основании акта по делу об административном правонарушении от 30 ноября 2020 года, который составлен отделом ГИБДД по Центральному району.Комментарием службы судебных приставов, а также Боярского о характере нарушения правил дорожного движения РИА Новости пока не располагает.Ранее в октябре источник в ГИБДД региона сообщал РИА Новости, что ведомство проводит проверку по факту публикации в СМИ видеоролика, на котором видно, как автомобиль Mercedes разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта, а из него выходит человек в берете, похожий на Михаила Боярского. Как уточняли тогда в региональном управлении ГИБДД, поскольку этот инцидент не был заснят на аккредитованный в инспекции видеорегистратор, то ответственность за правонарушение лежит на водителе, который управлял автомобилем в этот момент, а не на владельце автомашины.До этого в интернете и СМИ появились снимки и видеоролик, на которых видно, что человек, похожий на Боярского, нарушил правила парковки на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в центре Петербурга.

https://ria.ru/20201127/narushenie-1586678960.html

https://ria.ru/20201007/shtrafy-1578612623.html

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михаил боярский, санкт-петербург, происшествия