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Наука
https://ria.ru/20210215/baykonur-1597478127.html
С Байконура в 2021 году запланировано 12 пусков ракет "Союз-2"
С Байконура в 2021 году запланировано 12 пусков ракет "Союз-2"
Более десяти пусков ракет-носителей "Союз-2" планируется осуществить с космодрома Байконур в этом году, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:28
2021-02-15T08:28
наука
россия
oneweb
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
байконур (город)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Более десяти пусков ракет-носителей "Союз-2" планируется осуществить с космодрома Байконур в этом году, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор российских космодромов) Руслан Мухамеджанов.Первый пуск "Союза-2" с Байконура в 2021 году был осуществлен в понедельник с грузовым кораблем "Прогресс МС-16". Пуски ракет "Союз-2" с Байконура осуществляются с единственной - 31-й площадки."С этой площадки будет произведено 12 пусков (в 2021 году - ред.). Это и федеральные пуски, это и коммерческие пуски (в интересах компании) OneWeb", - сказал он в ходе трансляции на YouTube-канале "Роскосмоса".В январе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что с Байконура в этом году ожидается 12-14 пусков "Союзов". Среди них, по его словам, запуски трех пилотируемых кораблей "Союз", трех грузовых "Прогрессов", модуля Международной космической станции, трех групп аппаратов OneWeb и метеорологического спутника "Арктика-М".Байконур - первый космодром мира. Арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 года с космодрома выполнены 1508 орбитальных пусков ракет с 1920 спутниками.
https://ria.ru/20210215/progress-1597475519.html
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россия, oneweb, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город), казахстан

С Байконура в 2021 году запланировано 12 пусков ракет "Союз-2"

08:28 15.02.2021
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Более десяти пусков ракет-носителей "Союз-2" планируется осуществить с космодрома Байконур в этом году, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор российских космодромов) Руслан Мухамеджанов.
Первый пуск "Союза-2" с Байконура в 2021 году был осуществлен в понедельник с грузовым кораблем "Прогресс МС-16". Пуски ракет "Союз-2" с Байконура осуществляются с единственной - 31-й площадки.
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"С этой площадки будет произведено 12 пусков (в 2021 году - ред.). Это и федеральные пуски, это и коммерческие пуски (в интересах компании) OneWeb", - сказал он в ходе трансляции на YouTube-канале "Роскосмоса".
В январе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что с Байконура в этом году ожидается 12-14 пусков "Союзов". Среди них, по его словам, запуски трех пилотируемых кораблей "Союз", трех грузовых "Прогрессов", модуля Международной космической станции, трех групп аппаратов OneWeb и метеорологического спутника "Арктика-М".
Байконур - первый космодром мира. Арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 года с космодрома выполнены 1508 орбитальных пусков ракет с 1920 спутниками.
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