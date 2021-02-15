https://ria.ru/20210215/baykonur-1597478127.html

С Байконура в 2021 году запланировано 12 пусков ракет "Союз-2"

С Байконура в 2021 году запланировано 12 пусков ракет "Союз-2"

Более десяти пусков ракет-носителей "Союз-2" планируется осуществить с космодрома Байконур в этом году, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:28

2021-02-15T08:28

2021-02-15T08:28

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Более десяти пусков ракет-носителей "Союз-2" планируется осуществить с космодрома Байконур в этом году, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор российских космодромов) Руслан Мухамеджанов.Первый пуск "Союза-2" с Байконура в 2021 году был осуществлен в понедельник с грузовым кораблем "Прогресс МС-16". Пуски ракет "Союз-2" с Байконура осуществляются с единственной - 31-й площадки."С этой площадки будет произведено 12 пусков (в 2021 году - ред.). Это и федеральные пуски, это и коммерческие пуски (в интересах компании) OneWeb", - сказал он в ходе трансляции на YouTube-канале "Роскосмоса".В январе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что с Байконура в этом году ожидается 12-14 пусков "Союзов". Среди них, по его словам, запуски трех пилотируемых кораблей "Союз", трех грузовых "Прогрессов", модуля Международной космической станции, трех групп аппаратов OneWeb и метеорологического спутника "Арктика-М".Байконур - первый космодром мира. Арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 года с космодрома выполнены 1508 орбитальных пусков ракет с 1920 спутниками.

https://ria.ru/20210215/progress-1597475519.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/soyuz-1595787651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, oneweb, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город), казахстан