С Байконура в 2021 году запланировано 12 пусков ракет "Союз-2"
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Более десяти пусков ракет-носителей "Союз-2" планируется осуществить с космодрома Байконур в этом году, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор российских космодромов) Руслан Мухамеджанов.
Первый пуск "Союза-2" с Байконура в 2021 году был осуществлен в понедельник с грузовым кораблем "Прогресс МС-16". Пуски ракет "Союз-2" с Байконура осуществляются с единственной - 31-й площадки.
"С этой площадки будет произведено 12 пусков (в 2021 году - ред.). Это и федеральные пуски, это и коммерческие пуски (в интересах компании) OneWeb", - сказал он в ходе трансляции на YouTube-канале "Роскосмоса".
В январе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что с Байконура в этом году ожидается 12-14 пусков "Союзов". Среди них, по его словам, запуски трех пилотируемых кораблей "Союз", трех грузовых "Прогрессов", модуля Международной космической станции, трех групп аппаратов OneWeb и метеорологического спутника "Арктика-М".
Байконур - первый космодром мира. Арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 года с космодрома выполнены 1508 орбитальных пусков ракет с 1920 спутниками.
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