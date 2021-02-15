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Наука
https://ria.ru/20210215/astronomiya-1597500262.html
Ученые исследовали частоту падений метеоритов и болидов
Ученые исследовали частоту падений метеоритов и болидов
Ученые, которые исследовали фрагмент упавшего 15 февраля 2013 года в озеро в Челябинской области метеорита, выяснили, что подобные космические тела падают на... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:42
2021-02-15T12:56
наука
земля
космос - риа наука
российская академия наук
челябинск
чебаркуль
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев — РИА Новости. Ученые, которые исследовали фрагмент упавшего 15 февраля 2013 года в озеро в Челябинской области метеорита, выяснили, что подобные космические тела падают на Землю примерно один раз в 25 лет, сообщила в понедельник пресс-служба Челябинского госуниверситета."Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов. В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 год. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет", — говорится в сообщении.Исследование провели заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Дудоров и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова, его результаты опубликованы в "Астрономическом вестнике" и в трудах Института астрономии Российской академии наук, поясняет пресс-служба.По данным Дудорова, на поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра и сгорающие в атмосфере."Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций", — цитирует пресс-служба слова профессора.Кроме того, еще один вывод касается зависимости падения метеоритов на Землю от солнечной активности: так, у группы метеоритов с повышенным содержанием железа обнаруживается 10-11-летняя цикличность числа падений. На такие материалы оказывает воздействие внешнее магнитное поле, это позволяет предположить, что в годы максимумов солнечной активности секторное магнитное поле Солнца может оказывать более сильное влияние на движение метеороидов и изменять их первоначальные орбиты, уточняется в сообщении.В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита — более 600 килограммов — был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.
https://ria.ru/20210115/meteorit-1593138763.html
https://ria.ru/20210112/meteorit-1592669855.html
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земля, космос - риа наука, российская академия наук, челябинск, чебаркуль

Ученые исследовали частоту падений метеоритов и болидов

11:42 15.02.2021 (обновлено: 12:56 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОсколок Челябинского метеорита доставлен в Москву
Осколок Челябинского метеорита доставлен в Москву - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев — РИА Новости. Ученые, которые исследовали фрагмент упавшего 15 февраля 2013 года в озеро в Челябинской области метеорита, выяснили, что подобные космические тела падают на Землю примерно один раз в 25 лет, сообщила в понедельник пресс-служба Челябинского госуниверситета.
"Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов. В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 год. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет", — говорится в сообщении.
Кадр записи видеорегистратора - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 09:42
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Исследование провели заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Дудоров и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова, его результаты опубликованы в "Астрономическом вестнике" и в трудах Института астрономии Российской академии наук, поясняет пресс-служба.
По данным Дудорова, на поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра и сгорающие в атмосфере.
"Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций", — цитирует пресс-служба слова профессора.
Метеорит над Камчаткой - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 08:57Наука
Над Камчаткой взорвался метеорит
Кроме того, еще один вывод касается зависимости падения метеоритов на Землю от солнечной активности: так, у группы метеоритов с повышенным содержанием железа обнаруживается 10-11-летняя цикличность числа падений. На такие материалы оказывает воздействие внешнее магнитное поле, это позволяет предположить, что в годы максимумов солнечной активности секторное магнитное поле Солнца может оказывать более сильное влияние на движение метеороидов и изменять их первоначальные орбиты, уточняется в сообщении.
В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита — более 600 килограммов — был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.
 
НаукаЗемляКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукЧелябинскЧебаркуль
 
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