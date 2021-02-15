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Кремль не увидел нарушений на акции сторонников Навального с фонариками
Кремль не увидел нарушений на акции сторонников Навального с фонариками
Во время акции сторонников Алексея Навального в воскресенье меры со стороны правоохранителей не принимались в связи с тем, что все было спокойно, заявил... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:09
2021-02-15T14:09
2021-02-15T16:20
россия
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Во время акции сторонников Алексея Навального в воскресенье меры со стороны правоохранителей не принимались в связи с тем, что все было спокойно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка, это первое. А что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон, вчера все было спокойно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему акция 14 февраля обошлась без жестких мер.Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагали людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики."Что касается всех этих акций, фонариков и так далее, то еще раз повторю - движению никто не мешал, особо не собирался, поэтому не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно, может быть, кто-то влюблен, кто-то, может, против чего-то протестовал, кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать. Но главное, не нарушали закон, поэтому все было спокойно. А почему было не три, а два человека - это не ко мне вопрос", - добавил Песков, комментируя вопрос о том, почему акция не получилась массовой.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597281613.html
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Во время акции сторонников Алексея Навального
в воскресенье меры со стороны правоохранителей не принимались в связи с тем, что все было спокойно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка, это первое. А что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон, вчера все было спокойно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему акция 14 февраля обошлась без жестких мер.
Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагали людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.
"Что касается всех этих акций, фонариков и так далее, то еще раз повторю - движению никто не мешал, особо не собирался, поэтому не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно, может быть, кто-то влюблен, кто-то, может, против чего-то протестовал, кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать. Но главное, не нарушали закон, поэтому все было спокойно. А почему было не три, а два человека - это не ко мне вопрос", - добавил Песков, комментируя вопрос о том, почему акция не получилась массовой.