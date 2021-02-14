https://ria.ru/20210214/zavod-porokha-i-igrushek-istoriya-poyavleniya-sovetskoy-nevalyashki-1597452406.html

Завод пороха и игрушек: история появления советской неваляшки

Завод пороха и игрушек: история появления советской неваляшки

Уже больше 60 лет Тамбовский пороховой завод занимается производством неваляшек. С 1915 года на предприятии производили исключительно порох и боеприпасы. В годы Великой Отечественной войны завод выработал более 87763 тонн пороха, за что был награжден орденом.

2021-02-14T20:30

2021-02-14T20:30

2021-02-14T20:30

тамбов

дети

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597451761_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5fd3092def407f204dfff75975fbf82c.jpg

А в 1958 году для завода разработали модели кукол из целлулоида – отработанного материала при производстве пороха. Позже из-за легкой воспламеняемости его заменили на ПВХ. Сейчас предприятие выпускает более 100 тысяч неваляшек в год, в том числе для поставок в Германию, Белоруссию, Казахстан и Вьетнам.

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Завод пороха и игрушек: история появления советской неваляшки Уже больше 60 лет Тамбовский пороховой завод занимается производством неваляшек. С 1915 года на предприятии производили исключительно порох и боеприпасы. В годы Великой Отечественной войны завод выработал более 87763 тонн пороха, за что был награжден орденом. А в 1958 году для завода разработали модели кукол из целлулоида – отработанного материала при производстве пороха. Позже из-за легкой воспламеняемости его заменили на ПВХ. Сейчас предприятие выпускает более 100 тысяч неваляшек в год, в том числе для поставок в Германию, Белоруссию, Казахстан и Вьетнам. 2021-02-14T20:30 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, тамбов, дети, видео