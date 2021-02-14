https://ria.ru/20210214/zavod-porokha-i-igrushek-istoriya-poyavleniya-sovetskoy-nevalyashki-1597452406.html
Завод пороха и игрушек: история появления советской неваляшки
Завод пороха и игрушек: история появления советской неваляшки
Уже больше 60 лет Тамбовский пороховой завод занимается производством неваляшек. С 1915 года на предприятии производили исключительно порох и боеприпасы. В годы Великой Отечественной войны завод выработал более 87763 тонн пороха, за что был награжден орденом.
2021-02-14T20:30
2021-02-14T20:30
2021-02-14T20:30
тамбов
дети
видео
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А в 1958 году для завода разработали модели кукол из целлулоида – отработанного материала при производстве пороха. Позже из-за легкой воспламеняемости его заменили на ПВХ. Сейчас предприятие выпускает более 100 тысяч неваляшек в год, в том числе для поставок в Германию, Белоруссию, Казахстан и Вьетнам.
тамбов
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597451761_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9dd21e700d88070eecfc2b9639785bd5.jpg
Завод пороха и игрушек: история появления советской неваляшки
Уже больше 60 лет Тамбовский пороховой завод занимается производством неваляшек. С 1915 года на предприятии производили исключительно порох и боеприпасы. В годы Великой Отечественной войны завод выработал более 87763 тонн пороха, за что был награжден орденом. А в 1958 году для завода разработали модели кукол из целлулоида – отработанного материала при производстве пороха. Позже из-за легкой воспламеняемости его заменили на ПВХ. Сейчас предприятие выпускает более 100 тысяч неваляшек в год, в том числе для поставок в Германию, Белоруссию, Казахстан и Вьетнам.
2021-02-14T20:30
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, тамбов, дети, видео
Завод пороха и игрушек: история появления советской неваляшки
Уже больше 60 лет Тамбовский пороховой завод занимается производством неваляшек. С 1915 года на предприятии производили исключительно порох и боеприпасы. В годы Великой Отечественной войны завод выработал более 87763 тонн пороха, за что был награжден орденом.
2021-02-14T20:30
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PT0M57S
Завод пороха и игрушек: история появления советской неваляшки
Уже больше 60 лет Тамбовский пороховой завод занимается производством неваляшек. С 1915 года на предприятии производили исключительно порох и боеприпасы. В годы Великой Отечественной войны завод выработал более 87763 тонн пороха, за что был награжден орденом.