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Мишустин проведет встречу с руководством Совфеда
Мишустин проведет встречу с руководством Совфеда
Глава правительства РФ Михаил Мишустин и руководство Совфеда планируют провести встречу в здании палаты 24 февраля, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:33
2021-02-14T18:33
2021-02-14T18:40
россия
вячеслав тимченко
михаил мишустин
совет федерации рф
правительство рф
политика
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и руководство Совфеда планируют провести встречу в здании палаты 24 февраля, сообщил РИА Новости председатель регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.По словам парламентария, на встрече могут обсуждаться планы законодательной деятельности Совфеда на весеннюю сессию, задачи, поставленные президентом РФ по развитию экономики, реализация нацпроектов, проблемные вопросы в развитии регионов.Тимченко пояснил, что в прошлый раз сенаторы ездили к главе кабмина, а теперь договорились провести встречу на территории Совета Федерации."Ожидается, что с председателем правительства к законодателям придут и вице-премьеры", - отметил глава комитета СФ.
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LIVE: Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
LIVE: Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
2021-02-14T18:33
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россия, вячеслав тимченко, михаил мишустин, совет федерации рф, правительство рф, политика
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
и руководство Совфеда планируют провести встречу в здании палаты 24 февраля, сообщил РИА Новости председатель регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко
.
"Пока планируется, что встреча председателя правительства РФ с руководством Совфеда состоится 24 февраля в здании Совета Федерации
" - сказал сенатор.
Вячеслав Тимченко
председатель регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко
По словам парламентария, на встрече могут обсуждаться планы законодательной деятельности Совфеда на весеннюю сессию, задачи, поставленные президентом РФ по развитию экономики, реализация нацпроектов, проблемные вопросы в развитии регионов.
Тимченко пояснил, что в прошлый раз сенаторы ездили к главе кабмина, а теперь договорились провести встречу на территории Совета Федерации.
"Ожидается, что с председателем правительства к законодателям придут и вице-премьеры", - отметил глава комитета СФ.