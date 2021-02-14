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Мишустин проведет встречу с руководством Совфеда

Мишустин проведет встречу с руководством Совфеда

Глава правительства РФ Михаил Мишустин и руководство Совфеда планируют провести встречу в здании палаты 24 февраля, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T18:33

2021-02-14T18:33

2021-02-14T18:40

россия

вячеслав тимченко

михаил мишустин

совет федерации рф

правительство рф

политика

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и руководство Совфеда планируют провести встречу в здании палаты 24 февраля, сообщил РИА Новости председатель регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.По словам парламентария, на встрече могут обсуждаться планы законодательной деятельности Совфеда на весеннюю сессию, задачи, поставленные президентом РФ по развитию экономики, реализация нацпроектов, проблемные вопросы в развитии регионов.Тимченко пояснил, что в прошлый раз сенаторы ездили к главе кабмина, а теперь договорились провести встречу на территории Совета Федерации."Ожидается, что с председателем правительства к законодателям придут и вице-премьеры", - отметил глава комитета СФ.

россия

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2021

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россия, вячеслав тимченко, михаил мишустин, совет федерации рф, правительство рф, политика