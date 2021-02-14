https://ria.ru/20210214/vstrecha-1597391500.html

Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19

Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19

Президент Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ высказался о судьбе Донбасса, прокомментировал несогласованные акции протеста, выразил... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T04:20

2021-02-14T04:20

2021-02-14T09:49

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ высказался о судьбе Донбасса, прокомментировал несогласованные акции протеста, выразил уверенность, что Россия находится на "марше развития", и оценил успехи в борьбе с пандемией коронавируса. Подробнее о высказываниях главы государства — в материале РИА Новости.О ДонбассеКак отметил Путин, при принятии решения о судьбе Донбасса следует думать о последствиях. В то же время Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс "несмотря ни на что".О несогласованных акциях протестаПротивники России воспользовались ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей и именно в этот момент задействовали в своих интересах Алексея Навального, заявил глава государства.Он отметил, что оппоненты России давно используют в своих целях амбициозных и жаждущих власти людей. "Испокон веков это всегда было, со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны", — сказал Путин.По словам президента, он не видит в этой ситуации ничего нового. "Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти. <...> И все это просто самым активным образом используется", — добавил он.Говоря о незаконных акциях протеста, Путин отметил, что ситуацию с Навальным "используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов".Президент признал, что сейчас "человеку стало хуже жить". "Что ни говори: пандемия не пандемия, вот хуже жить. <...> Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь. И конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет", — добавил глава государства.Как должна работать властьПо словам Путина, в стране много проблем, раздражение накапливается, но надо не пытаться "залить" это деньгами, а набраться терпения и работать ритмично. Путин подчеркнул, что действовать нужно "не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности".По словам Путина, Россия еще не достигла своего пика и находится "на марше развития". Как отметил президент, "у каждого народа, как и у каждого человека, своя судьба". "Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, обществе — идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", — сказал он, напомнив, что страна прошла через тяжелые испытания в 1990-х и начале 2000-х годов.По мнению Путина, "сердцевиной будущего" России является "чувство патриотизма, любви к родине, отечеству". "Потому что если не любить свое отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, оно есть", — заявил он.Президент уверен, что россияне — достаточно молодая нация. "У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать", — добавил Путин.О сдерживании России и риске отключения зарубежных интернет-ресурсовДостижения России в различных областях раздражают другие страны, откуда и появляется политика сдерживания, заявил Путин. Политика сдерживания, по словам президента, стала проводиться сразу после того, как Россия начала "вставать на ноги". "Именно тогда, потихонечку, исподволь, маленькими шажками, все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", — добавил он.Президент допустил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заверил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует."У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", — сказал Путин.Он напомнил, что у России есть "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк и по некоторым направлениям своей "облачной" деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы."У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям, искусственно. Просто потому, что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", — сказал президент.Он подчеркнул, что на какие-то "неприкрытые" атаки извне Россия реагировать будет. "Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке", — добавил глава государства.Об успехах в борьбе с COVID-19Расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса, "исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак", но Россия за счет мобилизации справилась лучше других стран, отметил Путин.Он указал, что самый объективный показатель — количество заболевших на сто тысяч населения. "У нас 12 человек, там до сих пор 45. Мы начали СИЗы (средства индивидуальной защиты. — Прим. ред.) производить в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. В 20 раз. Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой", — сказал глава государства.При этом он отметил, что в России в сфере здравоохранения "тоже проблем достаточно". "Я знаю про эти проблемы, знаю там, как в коридорах люди лежали в больницах", — добавил президент.Об экспорте ресурсовПредложения продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам неоправданны, при росте цен экспортеры не терпят убытков, речь идет о недополученной сверхприбыли, заявил Владимир Путин.Глава государства также раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен. "Если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу и там растут цены, на то же зерно, — мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт! Понимаете, да? Ну хорошо, цены выросли. Но субсидировать-то зачем?" — задался вопросом Путин.При этом глава государства отметил, что Россия осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне заявлений, что "все это напрасно" и уйдет "в черную дыру"."Мы гордимся аграриями, они добились выдающихся результатов. Прежде всего благодаря своему труду — людей, которые работают на полях, фермах и заводах по переработке, благодаря, я бы сказал, мужеству организаторов производств, бизнеса, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу", — сказал он.Вместе с тем Путин призвал не забывать и о вкладе государства в развитие этой сферы. Он упомянул, что это было сделано в том числе благодаря поддержке со стороны государства — это льготы, кредиты, помощь аграриям при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту, ГСМ.

https://ria.ru/20210214/vooruzheniya-1597384183.html

https://ria.ru/20210214/putin-1597383145.html

https://ria.ru/20210214/zhurnal-1597383696.html

https://ria.ru/20210212/putin-1597137203.html

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"Фигуранта этого используют именно сейчас" – Путин о Навальном и незаконных акциях "Этого фигуранта используют именно сейчас, когда во всем мире и в РФ у людей копится раздражение", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ. 2021-02-14T04:20 true PT1M22S

"Мы не будем ничего сворачивать" – Путин про интернет-сервисы "Не будем ничего сворачивать, пока нет своего, будем смотреть по ситуации, нет желания что-то искусственно свинчивать", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ. 2021-02-14T04:20 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, алексей навальный, сбербанк россии, владимир путин, европа, ссср, политика