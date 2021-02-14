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Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
Президент Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ высказался о судьбе Донбасса, прокомментировал несогласованные акции протеста, выразил... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T04:20
2021-02-14T09:49
россия
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алексей навальный
сбербанк россии
владимир путин
европа
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ высказался о судьбе Донбасса, прокомментировал несогласованные акции протеста, выразил уверенность, что Россия находится на "марше развития", и оценил успехи в борьбе с пандемией коронавируса. Подробнее о высказываниях главы государства — в материале РИА Новости.О ДонбассеКак отметил Путин, при принятии решения о судьбе Донбасса следует думать о последствиях. В то же время Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс "несмотря ни на что".О несогласованных акциях протестаПротивники России воспользовались ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей и именно в этот момент задействовали в своих интересах Алексея Навального, заявил глава государства.Он отметил, что оппоненты России давно используют в своих целях амбициозных и жаждущих власти людей. "Испокон веков это всегда было, со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны", — сказал Путин.По словам президента, он не видит в этой ситуации ничего нового. "Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти. &lt;...&gt; И все это просто самым активным образом используется", — добавил он.Говоря о незаконных акциях протеста, Путин отметил, что ситуацию с Навальным "используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов".Президент признал, что сейчас "человеку стало хуже жить". "Что ни говори: пандемия не пандемия, вот хуже жить. &lt;...&gt; Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь. И конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет", — добавил глава государства.Как должна работать властьПо словам Путина, в стране много проблем, раздражение накапливается, но надо не пытаться "залить" это деньгами, а набраться терпения и работать ритмично. Путин подчеркнул, что действовать нужно "не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности".По словам Путина, Россия еще не достигла своего пика и находится "на марше развития". Как отметил президент, "у каждого народа, как и у каждого человека, своя судьба". "Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, обществе — идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", — сказал он, напомнив, что страна прошла через тяжелые испытания в 1990-х и начале 2000-х годов.По мнению Путина, "сердцевиной будущего" России является "чувство патриотизма, любви к родине, отечеству". "Потому что если не любить свое отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, оно есть", — заявил он.Президент уверен, что россияне — достаточно молодая нация. "У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать", — добавил Путин.О сдерживании России и риске отключения зарубежных интернет-ресурсовДостижения России в различных областях раздражают другие страны, откуда и появляется политика сдерживания, заявил Путин. Политика сдерживания, по словам президента, стала проводиться сразу после того, как Россия начала "вставать на ноги". "Именно тогда, потихонечку, исподволь, маленькими шажками, все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", — добавил он.Президент допустил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заверил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует."У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", — сказал Путин.Он напомнил, что у России есть "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк и по некоторым направлениям своей "облачной" деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы."У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям, искусственно. Просто потому, что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", — сказал президент.Он подчеркнул, что на какие-то "неприкрытые" атаки извне Россия реагировать будет. "Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке", — добавил глава государства.Об успехах в борьбе с COVID-19Расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса, "исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак", но Россия за счет мобилизации справилась лучше других стран, отметил Путин.Он указал, что самый объективный показатель — количество заболевших на сто тысяч населения. "У нас 12 человек, там до сих пор 45. Мы начали СИЗы (средства индивидуальной защиты. — Прим. ред.) производить в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. В 20 раз. Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой", — сказал глава государства.При этом он отметил, что в России в сфере здравоохранения "тоже проблем достаточно". "Я знаю про эти проблемы, знаю там, как в коридорах люди лежали в больницах", — добавил президент.Об экспорте ресурсовПредложения продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам неоправданны, при росте цен экспортеры не терпят убытков, речь идет о недополученной сверхприбыли, заявил Владимир Путин.Глава государства также раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен. "Если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу и там растут цены, на то же зерно, — мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт! Понимаете, да? Ну хорошо, цены выросли. Но субсидировать-то зачем?" — задался вопросом Путин.При этом глава государства отметил, что Россия осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне заявлений, что "все это напрасно" и уйдет "в черную дыру"."Мы гордимся аграриями, они добились выдающихся результатов. Прежде всего благодаря своему труду — людей, которые работают на полях, фермах и заводах по переработке, благодаря, я бы сказал, мужеству организаторов производств, бизнеса, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу", — сказал он.Вместе с тем Путин призвал не забывать и о вкладе государства в развитие этой сферы. Он упомянул, что это было сделано в том числе благодаря поддержке со стороны государства — это льготы, кредиты, помощь аграриям при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту, ГСМ.
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"Фигуранта этого используют именно сейчас" – Путин о Навальном и незаконных акциях
"Этого фигуранта используют именно сейчас, когда во всем мире и в РФ у людей копится раздражение", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ.
2021-02-14T04:20
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"Мы не будем ничего сворачивать" – Путин про интернет-сервисы
"Не будем ничего сворачивать, пока нет своего, будем смотреть по ситуации, нет желания что-то искусственно свинчивать", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ.
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россия, яндекс, алексей навальный, сбербанк россии, владимир путин, европа, ссср, политика

Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19

04:20 14.02.2021 (обновлено: 09:49 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ высказался о судьбе Донбасса, прокомментировал несогласованные акции протеста, выразил уверенность, что Россия находится на "марше развития", и оценил успехи в борьбе с пандемией коронавируса. Подробнее о высказываниях главы государства — в материале РИА Новости.

О Донбассе

Как отметил Путин, при принятии решения о судьбе Донбасса следует думать о последствиях.

"Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом", — заявил президент на встрече, кадры которой показал телеканал "Россия 24".

В то же время Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс "несмотря ни на что".

О несогласованных акциях протеста

Противники России воспользовались ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей и именно в этот момент задействовали в своих интересах Алексея Навального, заявил глава государства.
Он отметил, что оппоненты России давно используют в своих целях амбициозных и жаждущих власти людей. "Испокон веков это всегда было, со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны", — сказал Путин.
По словам президента, он не видит в этой ситуации ничего нового. "Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти. <...> И все это просто самым активным образом используется", — добавил он.
Говоря о незаконных акциях протеста, Путин отметил, что ситуацию с Навальным "используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов".
Президент признал, что сейчас "человеку стало хуже жить".
"Что ни говори: пандемия не пандемия, вот хуже жить. <...> Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь. И конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет", — добавил глава государства.
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Как должна работать власть

По словам Путина, в стране много проблем, раздражение накапливается, но надо не пытаться "залить" это деньгами, а набраться терпения и работать ритмично. Путин подчеркнул, что действовать нужно "не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности".

"Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики и социальной сферы, и пространств жизненных, в которых мы живем, в том числе городов — крупных и малых. Постепенно, постепенно все будем делать. Делаем. Понятно, вы понимаете, люди смотрят, оценивают, точнее, свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая это, конечно, ускорять темпы развития. Вот в рамках нацпроектов и будем это делать", — сказал президент.

По словам Путина, Россия еще не достигла своего пика и находится "на марше развития". Как отметил президент, "у каждого народа, как и у каждого человека, своя судьба".
"Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, обществе — идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", — сказал он, напомнив, что страна прошла через тяжелые испытания в 1990-х и начале 2000-х годов.
По мнению Путина, "сердцевиной будущего" России является "чувство патриотизма, любви к родине, отечеству".
"Потому что если не любить свое отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, оно есть", — заявил он.
Президент уверен, что россияне — достаточно молодая нация. "У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать", — добавил Путин.
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О сдерживании России и риске отключения зарубежных интернет-ресурсов

Достижения России в различных областях раздражают другие страны, откуда и появляется политика сдерживания, заявил Путин.

"У нас много достижений. Это начинает уже раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания. В том числе и в экономике, кокомовские (от КОКОМ — Координационный совет по экспортному контролю, международная организация для контроля над экспортом в СССР. — Прим. ред.) списки никто не отменил, они же на практике функционировали. Даже в 90-е годы. Никто же не отменял этих ограничений. Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше обращать на это внимание", — сказал глава государства.

Политика сдерживания, по словам президента, стала проводиться сразу после того, как Россия начала "вставать на ноги".
"Именно тогда, потихонечку, исподволь, маленькими шажками, все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", — добавил он.
Президент допустил возможность отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России, при этом он заверил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует.
"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", — сказал Путин.
Он напомнил, что у России есть "Яндекс" и другие инструменты", "очень неплохо" развивается Сбербанк и по некоторым направлениям своей "облачной" деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы.
"У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям, искусственно. Просто потому, что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", — сказал президент.
Он подчеркнул, что на какие-то "неприкрытые" атаки извне Россия реагировать будет. "Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке", — добавил глава государства.

Об успехах в борьбе с COVID-19

Расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса, "исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак", но Россия за счет мобилизации справилась лучше других стран, отметил Путин.
Он указал, что самый объективный показатель — количество заболевших на сто тысяч населения. "У нас 12 человек, там до сих пор 45. Мы начали СИЗы (средства индивидуальной защиты. — Прим. ред.) производить в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. В 20 раз. Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой", — сказал глава государства.
При этом он отметил, что в России в сфере здравоохранения "тоже проблем достаточно". "Я знаю про эти проблемы, знаю там, как в коридорах люди лежали в больницах", — добавил президент.
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Об экспорте ресурсов

Предложения продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам неоправданны, при росте цен экспортеры не терпят убытков, речь идет о недополученной сверхприбыли, заявил Владимир Путин.

"У нас то же самое происходит с нефтью. Цены на мировом рынке выросли, нефтяники мне говорят: "Мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки". Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну", — сказал президент.

Глава государства также раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен. "Если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу и там растут цены, на то же зерно, — мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт! Понимаете, да? Ну хорошо, цены выросли. Но субсидировать-то зачем?" — задался вопросом Путин.
При этом глава государства отметил, что Россия осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне заявлений, что "все это напрасно" и уйдет "в черную дыру".
"Мы гордимся аграриями, они добились выдающихся результатов. Прежде всего благодаря своему труду — людей, которые работают на полях, фермах и заводах по переработке, благодаря, я бы сказал, мужеству организаторов производств, бизнеса, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу", — сказал он.
Вместе с тем Путин призвал не забывать и о вкладе государства в развитие этой сферы. Он упомянул, что это было сделано в том числе благодаря поддержке со стороны государства — это льготы, кредиты, помощь аграриям при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту, ГСМ.
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