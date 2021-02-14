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Конкурс "Воспитатель года России" выиграла педагог из Краснодарского края
Конкурс "Воспитатель года России" выиграла педагог из Краснодарского края
Всероссийский конкурс "Воспитатель года России" завершился в Перми, победителем стала педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T17:13
2021-02-14T17:13
россия
виктор басюк
сергей кравцов
краснодарский край
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Воспитатель года России" завершился в Перми, победителем стала педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова, сообщает корреспондент РИА Новости.Церемония награждения состоялась в воскресенье в Пермском академическом Театре-Театре. Победительницу - воспитателя детского сада номер 41 станицы Новокорсунской Тимашевского района Краснодарского края Анастасию Быстрюкову - через устройство видеоконференцсвязи объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он назначил педагога своим советником и попросил помогать совершенствовать систему дошкольного образования.Поздравительные слова озвучил заместитель министра просвещения Виктор Басюк."Конкурс - важная череда мероприятий, которые после длительного периода пандемии стали проводить очно. Он собрал 74 представителя регионов России, является своеобразной методической мастерской лучшего профессионального опыта", - заявил Басюк.Педагог получила "Хрустальную жемчужину", диплом победителя, специальный приз и право пройти стажировку в Институте детства, семьи и воспитания при министерстве просвещения."Победить мне помогла вера в себя, в то, что профессия воспитателя делает мир лучше. Благодарю, что по достоинству оценили мой опыт... Я чувствую безумное счастье, радость от того, что я однажды попала в эту профессию и смогла достигнуть таких больших результатов", - поделилась Анастасия Быстрюкова. Она уточнила, что в системе дошкольного образования работает около 10 лет, а педагогом - семь.Финал конкурса "Воспитатель года" проходил с 10 по 14 февраля 2021 года в Пермском крае, куда съехались победители региональных соревнований, прошедшие все заочные этапы 11-го по счету состязания.В 2019 году победителем престижного конкурса стал воспитатель детсада "Школа рыцарей и принцесс" Перми Евгений Пепеляев. В связи с пандемией все очные мероприятия следующего конкурса перенесли с 2020 года на 2021. Пермский край в этот раз представляла Анастасия Кораблева – воспитатель пермского детсада "Экосад". Она стала лидером муниципального и краевого этапов конкурса "Учитель года – 2020" в номинации "Педагог дошкольного образования".
https://ria.ru/20210213/vospitatel-1597327801.html
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россия, виктор басюк, сергей кравцов, краснодарский край, пермский край, общество

Конкурс "Воспитатель года России" выиграла педагог из Краснодарского края

17:13 14.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеВоспитанники детского сада во время обеда
Воспитанники детского сада во время обеда - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Воспитатель года России" завершился в Перми, победителем стала педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова, сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения состоялась в воскресенье в Пермском академическом Театре-Театре. Победительницу - воспитателя детского сада номер 41 станицы Новокорсунской Тимашевского района Краснодарского края Анастасию Быстрюкову - через устройство видеоконференцсвязи объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он назначил педагога своим советником и попросил помогать совершенствовать систему дошкольного образования.
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Поздравительные слова озвучил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.
"Конкурс - важная череда мероприятий, которые после длительного периода пандемии стали проводить очно. Он собрал 74 представителя регионов России, является своеобразной методической мастерской лучшего профессионального опыта", - заявил Басюк.
Педагог получила "Хрустальную жемчужину", диплом победителя, специальный приз и право пройти стажировку в Институте детства, семьи и воспитания при министерстве просвещения.
"Победить мне помогла вера в себя, в то, что профессия воспитателя делает мир лучше. Благодарю, что по достоинству оценили мой опыт... Я чувствую безумное счастье, радость от того, что я однажды попала в эту профессию и смогла достигнуть таких больших результатов", - поделилась Анастасия Быстрюкова. Она уточнила, что в системе дошкольного образования работает около 10 лет, а педагогом - семь.
Финал конкурса "Воспитатель года" проходил с 10 по 14 февраля 2021 года в Пермском крае, куда съехались победители региональных соревнований, прошедшие все заочные этапы 11-го по счету состязания.
В 2019 году победителем престижного конкурса стал воспитатель детсада "Школа рыцарей и принцесс" Перми Евгений Пепеляев. В связи с пандемией все очные мероприятия следующего конкурса перенесли с 2020 года на 2021. Пермский край в этот раз представляла Анастасия Кораблева – воспитатель пермского детсада "Экосад". Она стала лидером муниципального и краевого этапов конкурса "Учитель года – 2020" в номинации "Педагог дошкольного образования".
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РоссияВиктор БасюкСергей КравцовКраснодарский крайПермский крайОбщество
 
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