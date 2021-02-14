https://ria.ru/20210214/vospitatel-1597436827.html

Конкурс "Воспитатель года России" выиграла педагог из Краснодарского края

Конкурс "Воспитатель года России" выиграла педагог из Краснодарского края

Всероссийский конкурс "Воспитатель года России" завершился в Перми, победителем стала педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T17:13

2021-02-14T17:13

2021-02-14T17:13

россия

виктор басюк

сергей кравцов

краснодарский край

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 14 фев - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Воспитатель года России" завершился в Перми, победителем стала педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова, сообщает корреспондент РИА Новости.Церемония награждения состоялась в воскресенье в Пермском академическом Театре-Театре. Победительницу - воспитателя детского сада номер 41 станицы Новокорсунской Тимашевского района Краснодарского края Анастасию Быстрюкову - через устройство видеоконференцсвязи объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он назначил педагога своим советником и попросил помогать совершенствовать систему дошкольного образования.Поздравительные слова озвучил заместитель министра просвещения Виктор Басюк."Конкурс - важная череда мероприятий, которые после длительного периода пандемии стали проводить очно. Он собрал 74 представителя регионов России, является своеобразной методической мастерской лучшего профессионального опыта", - заявил Басюк.Педагог получила "Хрустальную жемчужину", диплом победителя, специальный приз и право пройти стажировку в Институте детства, семьи и воспитания при министерстве просвещения."Победить мне помогла вера в себя, в то, что профессия воспитателя делает мир лучше. Благодарю, что по достоинству оценили мой опыт... Я чувствую безумное счастье, радость от того, что я однажды попала в эту профессию и смогла достигнуть таких больших результатов", - поделилась Анастасия Быстрюкова. Она уточнила, что в системе дошкольного образования работает около 10 лет, а педагогом - семь.Финал конкурса "Воспитатель года" проходил с 10 по 14 февраля 2021 года в Пермском крае, куда съехались победители региональных соревнований, прошедшие все заочные этапы 11-го по счету состязания.В 2019 году победителем престижного конкурса стал воспитатель детсада "Школа рыцарей и принцесс" Перми Евгений Пепеляев. В связи с пандемией все очные мероприятия следующего конкурса перенесли с 2020 года на 2021. Пермский край в этот раз представляла Анастасия Кораблева – воспитатель пермского детсада "Экосад". Она стала лидером муниципального и краевого этапов конкурса "Учитель года – 2020" в номинации "Педагог дошкольного образования".

https://ria.ru/20210213/vospitatel-1597327801.html

https://ria.ru/20200914/vospitatel-1577213444.html

россия

краснодарский край

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор басюк, сергей кравцов, краснодарский край, пермский край, общество