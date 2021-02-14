https://ria.ru/20210214/vaktsiny-1597400554.html

Ученые предупредили о риске "устаревания" вакцин от COVID-19

Ученые предупредили о риске "устаревания" вакцин от COVID-19

Мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики COVID-19 неэффективными, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T09:37

2021-02-14T09:37

2021-02-14T09:38

распространение коронавируса

воз

оксфордский университет

великобритания

юар

в мире

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики COVID-19 неэффективными, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.По словам специалиста, сейчас разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, однако в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.С ним согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард. Он отметил, что научное сообщество и фармкомпании до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в ближайшее время.По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли. С недавних пор начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный. Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596753980.html

https://ria.ru/20210213/myasnikov-1597326859.html

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юар

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воз, оксфордский университет, великобритания, юар, в мире