Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/vaktsiny-1597400554.html
Ученые предупредили о риске "устаревания" вакцин от COVID-19
Ученые предупредили о риске "устаревания" вакцин от COVID-19
Мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики COVID-19 неэффективными, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T09:37
2021-02-14T09:38
распространение коронавируса
воз
оксфордский университет
великобритания
юар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики COVID-19 неэффективными, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.По словам специалиста, сейчас разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, однако в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.С ним согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард. Он отметил, что научное сообщество и фармкомпании до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в ближайшее время.По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли. С недавних пор начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный. Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596753980.html
https://ria.ru/20210213/myasnikov-1597326859.html
великобритания
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, оксфордский университет, великобритания, юар, в мире

Ученые предупредили о риске "устаревания" вакцин от COVID-19

09:37 14.02.2021 (обновлено: 09:38 14.02.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 февРИА Новости. Мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики COVID-19 неэффективными, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.
"Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют", — цитирует его Bloomberg.
По словам специалиста, сейчас разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, однако в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 01:25Распространение коронавируса
Express заявила об угрозе раскола в ЕС из-за российской вакцины
С ним согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард. Он отметил, что научное сообщество и фармкомпании до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в ближайшее время.
"Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета", — подчеркнул ученый.
По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли. С недавних пор начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный. Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 13:16Распространение коронавируса
Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии
 
Распространение коронавирусаВОЗОксфордский университетВеликобританияЮАРВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Иране назвали цели совместных с Россией военно-морских учений
14:12Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
13:59В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека
13:56Путин высказался о развитии отношений России с Японией
13:44Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя
13:34Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
13:28США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
13:20В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
13:13В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню
13:09Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек
13:07Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине
13:06Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тысячи кубометров снега
12:52Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
12:38После обрушения крыши ангара на юге Москвы завели дело
12:35При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек
12:26Саргсян раскритиковал смену власти в Армении в 2018 году
12:06Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
11:54Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
11:45Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН
11:42В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния