https://ria.ru/20210214/tseny-1597430019.html

МЭР не видит необходимости продлевать соглашения о ценах на масло и сахар

МЭР не видит необходимости продлевать соглашения о ценах на масло и сахар

Минэкономразвития не видит необходимости в продлении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, но окончательное решение будет принято в... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:05

2021-02-14T16:05

2021-02-14T23:49

россия

максим решетников

евразийский экономический союз

эльвира набиуллина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минэкономразвития не видит необходимости в продлении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, но окончательное решение будет принято в марте, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.Правительство России в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно."Мы очень внимательно мониторим ситуацию, и окончательное решение будем принимать в марте. Но пока мы такой необходимости не видим. И сети, и производители — все всё понимают", — сказал Решетников в программе Наили Аскер-заде "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".Он также отметил, что потребности в дополнительных соглашениях также нет.Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что соглашения по стабилизации цен на продукты продлевать не нужно, оснований распространять их на другие товары тоже нет.Решетников также рассказал, что на фоне снижения цен в некоторых регионах России начались закупки российской продукции и вывоз ее в соседние страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом глава Минэкономразвития отметил, что возникновения дефицита в связи с этим опасаться не стоит. "Нет, дефицита не возникнет. Мы постоянно мониторим эту ситуацию и как раз понимаем основной риск регулирования — это всегда возникновение дефицита. Так написано во всех учебниках, и так реально работает экономика", — добавил Решетников."В части подсолнечного масла говорить о дефиците вообще не приходится", — считает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. По его словам, во втором квартале на уровне правительства России Минсельхозом планируется разработать системные меры, которые позволили бы обеспечить долгосрочное регулирование отрасли; Масложировой союз будет участвовать в этой работе."Надеемся, что эта система позволит обеспечить не только доступный уровень цен на продовольствие для наших потребителей, но и понятные условия игры для наших сельхозтоваропроизводителей и переработчиков", — сказал Мальцев.В свою очередь, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Беляков считает, что установление в России предельного уровня цен на яйца создало бы предпосылки для еще большего перетока этой продукции с более высокой, а потому привлекательной ценой."Вот этого делать не надо. Потому что сейчас мы прекрасно справляемся и будем справляться с тем, чтобы обеспечить потребительский спрос в нужном объеме, исключить любые риски дефицита и по цене, которая подъемная для нашего покупателя. Если не будет государственного вмешательства, дефицита не будет", — сказал он.

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https://ria.ru/20210212/tseny-1597228550.html

https://ria.ru/20210210/ovoschi-1596894749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, евразийский экономический союз, эльвира набиуллина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), центральный банк рф (цб рф), экономика