https://ria.ru/20210214/taksi-1597398359.html

Таксисты рассказали о самых необычных поездках

Таксисты рассказали о самых необычных поездках

Работу таксистов не назовешь очень легкой, но иногда их тяжелые трудовые будни скрашивают необычные ситуации - продукты вместо привычных чаевых, роды в машинах, РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T09:09

2021-02-14T09:09

2021-02-14T09:09

россия

ситимобил

яндекс.такси

авто

общество

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Работу таксистов не назовешь очень легкой, но иногда их тяжелые трудовые будни скрашивают необычные ситуации - продукты вместо привычных чаевых, роды в машинах, нападения животных, поездки со звездами и множество других удивительных историй, которыми поделились водители, работающие с крупнейшими сервисами заказа такси "Ситимобил" и "Яндекс.Такси"."Ситимобил" опросил почти 18 тысяч таксистов по всей стране, которые поделились курьезными и необычными случаями, которые с ними происходили во время работы, рассказали РИА Новости в компании.Около 40% водителей такси получали благодарность от пассажиров в необычном формате: например, 26% таксистов рассказали, что после поездки их приглашали в кафе, ресторан или домой на чашечку чая. Кому-то предлагали присоединиться к шумной компании и продолжить веселье всем вместе – с таким сталкивалось почти 15% опрошенных.Чаевые котенкомНекоторые клиенты оставляют "нестандартные" чаевые. Так, одному московскому водителю щедрый пассажир оставил на чай почти 50 тысяч рублей. Кого-то в благодарность за хорошую поездку угощали вкусным ужином, оставляли на заднем сидении подарок в виде корзины свежих фруктов.Одному уфимскому водителю преподнесли в качестве чаевых котенка, который сейчас счастливо живет у него дома.Трогательные истории часто происходят в праздники. Однажды 8 марта женщина-водитель стала обладателем маленькой собачки - то ли забытой пассажиром, то ли подаренной. Четвероногий друг живет с новой хозяйкой уже третий год.Другая история также 8 марта произошла с молодой мамой, работающей водителем такси. Пассажир оставил ей в качестве чаевых 28 тысяч рублей, чтобы она несколько дней не работала и провела время с малышом.Поцелуй обезьянкиСталкиваться с животными водителям приходилось не только в качестве чаевых."Однажды в такси обезьяна поцеловала меня в шею", - рассказал сотрудничающий с "Яндекс.Такси" водитель Владимир, историей которого поделилась компания на своей странице в Instagram.Пассажирка заранее указала, что будет с маленьким животным на руках, но водитель и предположить не мог, что это окажется обезьянка. Хозяйка, сев в машину, сразу предупредила, что обезьянка у неё хулиганка и начнет заигрывать с водителем. "Ехали полчаса. Вдруг почувствовал поцелуйчик в шею. Неожиданно так было. А эта хулиганка уже обратно к хозяйке убежала. Потом снова прибежала, в волосах стала копаться", - рассказал таксист.В мае 2020 года водитель "Ситимобила" в Ярославле во время ожидания заказа спас прохожего от напавшего на него медведя, после чего отвез пострадавшего в больницу. "Ситимобил" премировал водителя за героический поступок и на месяц освободил от комиссии.Водителю "Яндекс.Такси" Вячеславу однажды выдалось спасти жизнь котенку."Мы везем усыплять кошку", - признались мои пассажиры. "В смысле, усыплять?" - подумал я и посмотрел, что там за животное. Оказалось очень милое создание, которому пять месяцев, еще ребенок совсем. Я взял ее к себе, и так в моей жизни появилась Алиса", - рассказал Вячеслав.История чудесного спасения разлетелась по городу и вернулась к Вячеславу. "Я месяца два назад вез пассажирку, и она мне рассказала мою же историю: люди кошку выкинули, надоела она им, а хороший таксист подобрал. 90% в этой истории было правдой, 10% - уже надумано",- рассказал Вячеслав.⠀Необычные заказыПорой и сами заказы бывают необычными: одному водителю из Тюмени пришлось с пассажиром догонять поезд, на который тот опоздал, рассказали в "Ситимобиле".Водитель из Екатеринбурга попал в еще более необычную ситуацию: ему пришлось принимать роды у пассажирки прямо в автомобиле. Ребенка назвали в честь водителя.Довольно часто водители оказываются в ситуациях, требующих от них решительных действий и героических поступков. Не один раз им приходилось становиться свидетелями ДТП и помогать пострадавшим – вызывать скорую, отвозить пострадавших людей в больницу, сообщили в "Ситимобиле"."Один из водителей рассказывал нам, что во время поездки у пассажира случился острый приступ аллергии, и водитель оказал первую медицинскую помощь", - рассказали в компании.Звездные пассажирыКак показало исследование "Ситимобила", каждому третьему водителю такси в России, по их словам, доводилось везти кого-то из звезд эстрады, кино или политиков."Среди перечисленных публичных личностей, которых водители встречали в такси, были Ольга Бузова, резиденты Comedy Club, Владимир Жириновский и другие знаменитости", - рассказали в компании.О звездных пассажирах рассказывают и водители "Яндекс.Такси"."Ещё одна запомнившаяся поездка - когда вёз Александра Розенбаума. Пообщался с кумиром, не идя на концерт, а вот так, вживую. В этом преимущества нашей работы. В конце поездки он сам предложил сделать фото на память, было приятно",- написал водитель "Яндекс.Такси" Владимир.Еще один водитель "Яндекс.Такси" вспоминает поездку с известным дизайнером и владельцем дизайн-студии Артемием Лебедевым."Одна из запомнившихся поездок - когда я Тёму Лебедева подвозил. Он ехал буквально пять минут до студии, а я всегда хотел Тёме много сказать всего. Пришлось в пять минут уложиться. После этого он запостил у себя, что "меня подвез лучший водитель года", - рассказал водитель.История получила неожиданное продолжение. "Буквально через неделю я вез Женю Синякова из Comedy Club. Доехали, он Instagram мой листает, говорит: "А, так это вы лучший водитель, вы Тёму везли?". И у себя тоже в инстаграмчике бахнул пост", - добавил он.

https://ria.ru/20210204/avto-1595944108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/taksi-1597254784.html

https://ria.ru/20201014/taksi-1579677842.html

https://ria.ru/20201223/ufa-1590551841.html

https://ria.ru/20210213/sneg-1597300112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, ситимобил, яндекс.такси, авто, общество