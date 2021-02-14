https://ria.ru/20210214/sovfed-1597407098.html
Джабаров прокомментировал решение об оправдании Трампа
Джабаров прокомментировал решение об оправдании Трампа
Объявление импичмента экс-президенту США Дональду Трампу негативно сказалось бы на политическом будущем Республиканской партии, республиканцы не допустили... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:46
2021-02-14T10:46
2021-02-14T11:17
владимир джабаров
дональд трамп
совет федерации рф
сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Объявление импичмента экс-президенту США Дональду Трампу негативно сказалось бы на политическом будущем Республиканской партии, республиканцы не допустили такого развития событий, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. "Это решение было ожидаемым, если бы импичмент состоялся, это было бы тяжелым ударом для Республиканской партии. Их кандидатов не стали бы всерьез воспринимать на промежуточных выборах в конгресс, а также на президентских выборах", - сказал Джабаров.В результате, Трамп остается в политике, добавил он. "Хватит ли у него запала вновь пойти на выборы – посмотрим. Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 миллионов человек", - сказал законодатель.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/ssha-1597401448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир джабаров, дональд трамп, совет федерации рф, сша, в мире