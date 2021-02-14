https://ria.ru/20210214/sovfed-1597407098.html

Джабаров прокомментировал решение об оправдании Трампа

Джабаров прокомментировал решение об оправдании Трампа

Объявление импичмента экс-президенту США Дональду Трампу негативно сказалось бы на политическом будущем Республиканской партии, республиканцы не допустили... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:46

2021-02-14T10:46

2021-02-14T11:17

владимир джабаров

дональд трамп

совет федерации рф

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593247224_0:36:1820:1060_1920x0_80_0_0_a49ecc0c1a6257469f63f21c89309b04.jpg

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Объявление импичмента экс-президенту США Дональду Трампу негативно сказалось бы на политическом будущем Республиканской партии, республиканцы не допустили такого развития событий, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. "Это решение было ожидаемым, если бы импичмент состоялся, это было бы тяжелым ударом для Республиканской партии. Их кандидатов не стали бы всерьез воспринимать на промежуточных выборах в конгресс, а также на президентских выборах", - сказал Джабаров.В результате, Трамп остается в политике, добавил он. "Хватит ли у него запала вновь пойти на выборы – посмотрим. Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 миллионов человек", - сказал законодатель.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/ssha-1597401448.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, дональд трамп, совет федерации рф, сша, в мире