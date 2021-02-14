https://ria.ru/20210214/shvetsiya-1597410914.html

В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"

В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"

Депутат шведского парламента Бьерн Седер направил главе МИД страны Анн Линде запрос с призывом оказать давление на Берлин по вопросу "Северного потока — 2",... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T11:42

2021-02-14T11:42

2021-02-14T13:38

бьерн седер

allseas

анн линде (мид швеции)

nord stream 2 ag

северный поток — 2

алексей навальный

германия

сша

берлин (город)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат шведского парламента Бьерн Седер направил главе МИД страны Анн Линде запрос с призывом оказать давление на Берлин по вопросу "Северного потока — 2", сообщает RT.Седер предложил противодействовать строительству газопровода в качестве ответа на "действия России" по отношению к Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, объявленным Москвой персонами нон грата. Также он упомянул о "рискованном" для ЕС характере проекта."Российский газопровод "Северный поток — 2", идущий в Германию, — это угроза политике безопасности, притом что он делает Европу зависимой от российского газа", — подчеркнул евродепутат, в то же время признав, что отказаться от проекта все же сложно, поскольку ФРГ не намерена останавливать строительство газопровода."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В конце 201-го Вашингтон принял оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". Из-за этого строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".По данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остаются примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом сейчас работы ведут в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, согласно которому строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.

https://ria.ru/20210213/nordstream-1597360892.html

https://ria.ru/20210212/potok-1597287798.html

германия

сша

берлин (город)

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бьерн седер, allseas, анн линде (мид швеции), nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей навальный, германия, сша, берлин (город), экономика