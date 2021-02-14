В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"
11:42 14.02.2021 (обновлено: 13:38 14.02.2021)
Седер предложил противодействовать строительству газопровода в качестве ответа на "действия России" по отношению к Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, объявленным Москвой персонами нон грата. Также он упомянул о "рискованном" для ЕС характере проекта.
"Российский газопровод "Северный поток — 2", идущий в Германию, — это угроза политике безопасности, притом что он делает Европу зависимой от российского газа", — подчеркнул евродепутат, в то же время признав, что отказаться от проекта все же сложно, поскольку ФРГ не намерена останавливать строительство газопровода.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В конце 201-го Вашингтон принял оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". Из-за этого строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".
По данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остаются примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.
Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом сейчас работы ведут в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, согласно которому строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.