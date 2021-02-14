"Усталость у людей": Путин высказался о протестных акциях
14:48 14.02.2021 (обновлено: 14:49 14.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Протестные акции в России прошли на фоне раздражения и недовольства людей; именно в этот момент ситуацией воспользовались "противоборствующие силы", заявил Владимир Путин.
По словам президента, россияне, как и жители других стран мира, недовольны уровнем жизни и своими доходами. Человеку "жить стало хуже" в том числе из-за пандемии, заметил он.
"Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь. <...> И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет", — сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Ему заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу компании "Ив Роше". На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.