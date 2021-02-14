https://ria.ru/20210214/putinprotesty-1597423735.html

"Усталость у людей": Путин высказался о протестных акциях

"Усталость у людей": Путин высказался о протестных акциях

Протестные акции в России прошли на фоне раздражения и недовольства людей; именно в этот момент ситуацией воспользовались "противоборствующие силы", заявил... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T14:48

2021-02-14T14:48

2021-02-14T14:49

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир путин

москва

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Протестные акции в России прошли на фоне раздражения и недовольства людей; именно в этот момент ситуацией воспользовались "противоборствующие силы", заявил Владимир Путин.По словам президента, россияне, как и жители других стран мира, недовольны уровнем жизни и своими доходами. Человеку "жить стало хуже" в том числе из-за пандемии, заметил он.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Ему заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу компании "Ив Роше". На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210214/vstrecha-1597391500.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, москва