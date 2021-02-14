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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210214/pushkov-1597399880.html
Пушков назвал предсказуемым оправдание Трампа на процессе по импичменту
Пушков назвал предсказуемым оправдание Трампа на процессе по импичменту
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал оправдание экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T09:30
2021-02-14T13:30
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
совет федерации рф
алексей пушков
джо байден
вашингтон (город)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал оправдание экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту.Пушков отметил, что все старания демократов доказать вину бывшего лидера страны в штурме Капитолия оказались бесполезны. По его словам, оправдание было предсказуемым развитием событий, поскольку соотношение сил в американском сенате не позволило бы импичменту "пройти"."Трамп остается на политической сцене. Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии", — написал Пушков в Telegram.Он добавил, что по мере того, как количество претензий к администрации действующего президента Джо Байдена будет увеличиваться, нынешняя ситуация забудется и у Трампа может появиться "шанс на реванш".Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. Из-за подстрекательства к мятежу палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла Трампу импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат. Однако предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса: "за" проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы 67 голосов из ста.При этом Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Так, в 2019 году демократы организовали первый процесс: американского лидера подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от Киева лишь бороться с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Второй процесс проходил уже задним числом, после того, как Трамп покинул пост главы государства.
https://ria.ru/20210214/tramp-1597393580.html
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дональд трамп, совет федерации рф, алексей пушков, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Пушков назвал предсказуемым оправдание Трампа на процессе по импичменту

09:30 14.02.2021 (обновлено: 13:30 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал оправдание экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту.
Пушков отметил, что все старания демократов доказать вину бывшего лидера страны в штурме Капитолия оказались бесполезны. По его словам, оправдание было предсказуемым развитием событий, поскольку соотношение сил в американском сенате не позволило бы импичменту "пройти".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
06:35Захват Капитолия в Вашингтоне
Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом
"Трамп остается на политической сцене. Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии", — написал Пушков в Telegram.
Он добавил, что по мере того, как количество претензий к администрации действующего президента Джо Байдена будет увеличиваться, нынешняя ситуация забудется и у Трампа может появиться "шанс на реванш".
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. Из-за подстрекательства к мятежу палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла Трампу импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат. Однако предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса: "за" проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы 67 голосов из ста.
При этом Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Так, в 2019 году демократы организовали первый процесс: американского лидера подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от Киева лишь бороться с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Второй процесс проходил уже задним числом, после того, как Трамп покинул пост главы государства.
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Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампСовет Федерации РФАлексей ПушковДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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