Пушков назвал предсказуемым оправдание Трампа на процессе по импичменту
09:30 14.02.2021 (обновлено: 13:30 14.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал оправдание экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту.
Пушков отметил, что все старания демократов доказать вину бывшего лидера страны в штурме Капитолия оказались бесполезны. По его словам, оправдание было предсказуемым развитием событий, поскольку соотношение сил в американском сенате не позволило бы импичменту "пройти".
"Трамп остается на политической сцене. Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии", — написал Пушков в Telegram.
Он добавил, что по мере того, как количество претензий к администрации действующего президента Джо Байдена будет увеличиваться, нынешняя ситуация забудется и у Трампа может появиться "шанс на реванш".
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. Из-за подстрекательства к мятежу палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла Трампу импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат. Однако предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса: "за" проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы 67 голосов из ста.
При этом Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Так, в 2019 году демократы организовали первый процесс: американского лидера подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от Киева лишь бороться с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Второй процесс проходил уже задним числом, после того, как Трамп покинул пост главы государства.