Префект назвал причину пробки на Калужском шоссе в Москве

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пробка на Калужском шоссе в Москве образовалась из-за очереди фур на рынок "Фуд сити", на месте работают сотрудники ГАИ, которые помогают проезжать экстренным службам и легковым автомобилям, сообщил РИА Новости префект Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Дмитрий Набокин.Ранее в СМИ появилось сообщение, что на Калужском шоссе образовалась многокилометровая пробка, в которой оказались до 10 автомобилей скорой помощи."По Калужскому шоссе: съезд с МКАД от центра Москвы по правой стороне и дублеру Калужского шоссе образовалась очередь из фур длиной 1,5 километра. Дорога идёт под горку, но машины не буксуют, они просто встали в очередь с целью попасть на "Фуд сити", - сообщил Набокин.По его словам, в обычном режиме машины приезжают на "Фуд сити" и их принимают по графику, но в силу погодных обстоятельств они задержались в течение трёх суток где-то по дороге в регионах."Когда дороги освободились, они все приехали одновременно, более 100 машин в час сейчас поступает. Мы договорились с "Фуд сити" о том, что они примут все эти машины к себе и очередь будет ликвидирована", - добавил префект.По словам Набокина, сейчас на месте работает начальник ГАИ ТиНАО, помогает проезжать экстренным службам и обычным гражданам. Он отметил, что в пробке стояло всего несколько карет скорой, но с помощью ГАИ удалось пропустить эти скорые."Сотрудники ГАИ как раз там сейчас находятся, чтобы исключить каких-либо пробок для легковых машин и скорых в том числе", - заключил он.
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пробка на Калужском шоссе в Москве образовалась из-за очереди фур на рынок "Фуд сити", на месте работают сотрудники ГАИ, которые помогают проезжать экстренным службам и легковым автомобилям, сообщил РИА Новости префект Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Дмитрий Набокин.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что на Калужском шоссе образовалась многокилометровая пробка, в которой оказались до 10 автомобилей скорой помощи.
"По Калужскому шоссе: съезд с МКАД от центра Москвы по правой стороне и дублеру Калужского шоссе образовалась очередь из фур длиной 1,5 километра. Дорога идёт под горку, но машины не буксуют, они просто встали в очередь с целью попасть на "Фуд сити", - сообщил Набокин.
По его словам, в обычном режиме машины приезжают на "Фуд сити" и их принимают по графику, но в силу погодных обстоятельств они задержались в течение трёх суток где-то по дороге в регионах.
"Когда дороги освободились, они все приехали одновременно, более 100 машин в час сейчас поступает. Мы договорились с "Фуд сити" о том, что они примут все эти машины к себе и очередь будет ликвидирована", - добавил префект.
По словам Набокина, сейчас на месте работает начальник ГАИ ТиНАО, помогает проезжать экстренным службам и обычным гражданам. Он отметил, что в пробке стояло всего несколько карет скорой, но с помощью ГАИ удалось пропустить эти скорые.
"Сотрудники ГАИ как раз там сейчас находятся, чтобы исключить каких-либо пробок для легковых машин и скорых в том числе", - заключил он.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.