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Префект назвал причину пробки на Калужском шоссе в Москве
Префект назвал причину пробки на Калужском шоссе в Москве
Пробка на Калужском шоссе в Москве образовалась из-за очереди фур на рынок "Фуд сити", на месте работают сотрудники ГАИ, которые помогают проезжать экстренным... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T22:37
2021-02-14T22:51
тинао
новомосковский административный округ
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пробка на Калужском шоссе в Москве образовалась из-за очереди фур на рынок "Фуд сити", на месте работают сотрудники ГАИ, которые помогают проезжать экстренным службам и легковым автомобилям, сообщил РИА Новости префект Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Дмитрий Набокин.Ранее в СМИ появилось сообщение, что на Калужском шоссе образовалась многокилометровая пробка, в которой оказались до 10 автомобилей скорой помощи."По Калужскому шоссе: съезд с МКАД от центра Москвы по правой стороне и дублеру Калужского шоссе образовалась очередь из фур длиной 1,5 километра. Дорога идёт под горку, но машины не буксуют, они просто встали в очередь с целью попасть на "Фуд сити", - сообщил Набокин.По его словам, в обычном режиме машины приезжают на "Фуд сити" и их принимают по графику, но в силу погодных обстоятельств они задержались в течение трёх суток где-то по дороге в регионах."Когда дороги освободились, они все приехали одновременно, более 100 машин в час сейчас поступает. Мы договорились с "Фуд сити" о том, что они примут все эти машины к себе и очередь будет ликвидирована", - добавил префект.По словам Набокина, сейчас на месте работает начальник ГАИ ТиНАО, помогает проезжать экстренным службам и обычным гражданам. Он отметил, что в пробке стояло всего несколько карет скорой, но с помощью ГАИ удалось пропустить эти скорые."Сотрудники ГАИ как раз там сейчас находятся, чтобы исключить каких-либо пробок для легковых машин и скорых в том числе", - заключил он.
https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html
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тинао, новомосковский административный округ, москва, происшествия

Префект назвал причину пробки на Калужском шоссе в Москве

22:37 14.02.2021 (обновлено: 22:51 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пробка на Калужском шоссе в Москве образовалась из-за очереди фур на рынок "Фуд сити", на месте работают сотрудники ГАИ, которые помогают проезжать экстренным службам и легковым автомобилям, сообщил РИА Новости префект Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Дмитрий Набокин.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что на Калужском шоссе образовалась многокилометровая пробка, в которой оказались до 10 автомобилей скорой помощи.
"Абсолютный рекорд". Снегопад в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.

Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве
1 из 9

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Уже побит рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров.

Работник коммунальной службы убирает снег с крыши здания музея Москвы на Зубовском бульваре в Москве
2 из 9

Уже побит рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Всего на столицу обрушилось более трети февральской нормы осадков. В Московской области — свыше 60 процентов.

Прохожие на одной из улиц в Москве
3 из 9

Всего на столицу обрушилось более трети февральской нормы осадков. В Московской области — свыше 60 процентов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД.

Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве
4 из 9

Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.

Курьер во время сильного снегопада в центре Москвы
5 из 9

За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

А коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега.

Сотрудник коммунальных служб чистит снег на улице Новинский бульвар в Москве
6 из 9

А коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Однако вся городская энергосистема работает штатно, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве
7 из 9

Однако вся городская энергосистема работает штатно, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Власти ожидают, что за сегодня выпадет еще до четырех сантиметров снега.

Прохожие на одной из улиц в Москве
8 из 9

Власти ожидают, что за сегодня выпадет еще до четырех сантиметров снега.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.

Пешеходы на Зубовском бульваре в Москве
9 из 9

По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 9

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 9

Уже побит рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 9

Всего на столицу обрушилось более трети февральской нормы осадков. В Московской области — свыше 60 процентов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
4 из 9

Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 9

За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
6 из 9

А коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 9

Однако вся городская энергосистема работает штатно, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 9

Власти ожидают, что за сегодня выпадет еще до четырех сантиметров снега.

© РИА Новости / Евгений Биятов
9 из 9

По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
"По Калужскому шоссе: съезд с МКАД от центра Москвы по правой стороне и дублеру Калужского шоссе образовалась очередь из фур длиной 1,5 километра. Дорога идёт под горку, но машины не буксуют, они просто встали в очередь с целью попасть на "Фуд сити", - сообщил Набокин.
По его словам, в обычном режиме машины приезжают на "Фуд сити" и их принимают по графику, но в силу погодных обстоятельств они задержались в течение трёх суток где-то по дороге в регионах.
Москва в снегу - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 10:24Инфографика
Москва в снегу: как город борется со стихиейМосква — один из самых снежных мегаполисов мира. Это доставляет жителям массу неудобств. О том, как город борется со снегом, — в спецпроекте Ria.ru.
"Когда дороги освободились, они все приехали одновременно, более 100 машин в час сейчас поступает. Мы договорились с "Фуд сити" о том, что они примут все эти машины к себе и очередь будет ликвидирована", - добавил префект.
По словам Набокина, сейчас на месте работает начальник ГАИ ТиНАО, помогает проезжать экстренным службам и обычным гражданам. Он отметил, что в пробке стояло всего несколько карет скорой, но с помощью ГАИ удалось пропустить эти скорые.
"Сотрудники ГАИ как раз там сейчас находятся, чтобы исключить каких-либо пробок для легковых машин и скорых в том числе", - заключил он.
Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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К утру московские коммунальщики два раза подметут дороги и тротуары
 
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