https://ria.ru/20210214/probka-1597459951.html

Префект назвал причину пробки на Калужском шоссе в Москве

Префект назвал причину пробки на Калужском шоссе в Москве

Пробка на Калужском шоссе в Москве образовалась из-за очереди фур на рынок "Фуд сити", на месте работают сотрудники ГАИ, которые помогают проезжать экстренным... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T22:37

2021-02-14T22:37

2021-02-14T22:51

тинао

новомосковский административный округ

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пробка на Калужском шоссе в Москве образовалась из-за очереди фур на рынок "Фуд сити", на месте работают сотрудники ГАИ, которые помогают проезжать экстренным службам и легковым автомобилям, сообщил РИА Новости префект Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Дмитрий Набокин.Ранее в СМИ появилось сообщение, что на Калужском шоссе образовалась многокилометровая пробка, в которой оказались до 10 автомобилей скорой помощи."По Калужскому шоссе: съезд с МКАД от центра Москвы по правой стороне и дублеру Калужского шоссе образовалась очередь из фур длиной 1,5 километра. Дорога идёт под горку, но машины не буксуют, они просто встали в очередь с целью попасть на "Фуд сити", - сообщил Набокин.По его словам, в обычном режиме машины приезжают на "Фуд сити" и их принимают по графику, но в силу погодных обстоятельств они задержались в течение трёх суток где-то по дороге в регионах."Когда дороги освободились, они все приехали одновременно, более 100 машин в час сейчас поступает. Мы договорились с "Фуд сити" о том, что они примут все эти машины к себе и очередь будет ликвидирована", - добавил префект.По словам Набокина, сейчас на месте работает начальник ГАИ ТиНАО, помогает проезжать экстренным службам и обычным гражданам. Он отметил, что в пробке стояло всего несколько карет скорой, но с помощью ГАИ удалось пропустить эти скорые."Сотрудники ГАИ как раз там сейчас находятся, чтобы исключить каких-либо пробок для легковых машин и скорых в том числе", - заключил он.

https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html

https://ria.ru/20210214/podmetanie-1597458420.html

тинао

новомосковский административный округ

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тинао, новомосковский административный округ, москва, происшествия