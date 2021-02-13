https://ria.ru/20210213/snegopad-1597327000.html

"Абсолютный рекорд". Снегопад в Москве

"Абсолютный рекорд". Снегопад в Москве

Москва столкнулась с небывалым снегопадом. Как отмечают синоптики, высота снежного покрова в столице может побить рекорд 65-летней давности. О том, как город... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T13:37

2021-02-13T13:37

2021-02-13T13:37

фото

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Москва столкнулась с небывалым снегопадом. Как отмечают синоптики, высота снежного покрова в столице может побить рекорд 65-летней давности. О том, как город справляется со стихией, — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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