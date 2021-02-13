"Абсолютный рекорд". Снегопад в Москве
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.
Уже побит рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров.
Уже побит рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров.
Всего на столицу обрушилось более трети февральской нормы осадков. В Московской области — свыше 60 процентов.
Всего на столицу обрушилось более трети февральской нормы осадков. В Московской области — свыше 60 процентов.
Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД.
Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД.
За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.
А коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега.
А коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега.
Однако вся городская энергосистема работает штатно, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Однако вся городская энергосистема работает штатно, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Власти ожидают, что за сегодня выпадет еще до четырех сантиметров снега.
Власти ожидают, что за сегодня выпадет еще до четырех сантиметров снега.
По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.
По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.