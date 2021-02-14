Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка
23:05 14.02.2021 (обновлено: 23:37 14.02.2021)
© AP Photo / Frank AugsteinПринц Гарри и Меган Маркл
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут второго ребенка, сообщил представитель четы ряду СМИ.
Фотограф и друг четы Мисан Харриман разместил в соцсетях фотографию пары в черно-белых тонах. На снимке видно, что Маркл беременна.
Канал отмечает, что будущий ребенок пары станет восьмым в очереди на британский престол. Также он будет десятым правнуком британской королевы Елизаветы II: последней о рождении сына сообщила принцесса Евгения.
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года, то есть их сыну Арчи сейчас почти два года. В ноябре 2020 года Маркл рассказала в статье для New York Times, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.
В начале января 2020 года принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США. Недавно герцог и герцогиня приобрели многомиллионное поместье в городе Санта-Барбара в Калифорнии и заключили контракт на производство фильмов с американской компанией Netflix.
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