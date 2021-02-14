https://ria.ru/20210214/prints-1597462204.html

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут второго ребенка, сообщил представитель четы ряду СМИ. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T23:05

2021-02-14T23:05

2021-02-14T23:37

меган маркл

принц гарри

netflix

калифорния

санта-барбара

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589566079_0:24:2548:1457_1920x0_80_0_0_7dda2ecdba93256a8d5e6ad38a2bae9e.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут второго ребенка, сообщил представитель четы ряду СМИ."Можем подтвердить, что Арчи (сын принца Гарри и Меган Маркл - ред.) станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка", - заявил представитель пары журналу People и телеканалу Sky News.Фотограф и друг четы Мисан Харриман разместил в соцсетях фотографию пары в черно-белых тонах. На снимке видно, что Маркл беременна.Канал отмечает, что будущий ребенок пары станет восьмым в очереди на британский престол. Также он будет десятым правнуком британской королевы Елизаветы II: последней о рождении сына сообщила принцесса Евгения.Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года, то есть их сыну Арчи сейчас почти два года. В ноябре 2020 года Маркл рассказала в статье для New York Times, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.В начале января 2020 года принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США. Недавно герцог и герцогиня приобрели многомиллионное поместье в городе Санта-Барбара в Калифорнии и заключили контракт на производство фильмов с американской компанией Netflix.

https://ria.ru/20200929/royals-1577930719.html

калифорния

санта-барбара

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, netflix, калифорния, санта-барбара, сша