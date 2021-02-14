https://ria.ru/20210214/pokhod-1597230491.html

Эксперты назвали вещь, которую необходимо брать в поход для комфорта

Эксперты назвали вещь, которую необходимо брать в поход для комфорта

Опытные путешественники поделились советом, какую вещь нужно взять в поход обязательно, чтобы отдых был максимально комфортным, сообщает Express. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T01:19

2021-02-14T01:19

2021-02-14T01:19

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Опытные путешественники поделились советом, какую вещь нужно взять в поход обязательно, чтобы отдых был максимально комфортным, сообщает Express.В период пандемии многие туристы предпочли отдыху в отлях походы на природу. На специальном форуме любители такого отдыха рассказали, что необходимо положить в рюкзак, чтобы отдых прошел приятно. На первое место среди необязательных, но крайне нужных вещей поставили несколько пар носков. "Нет ничего хуже мокрых ног и нет ничего приятнее, чем сменить носки на чистые", — написал один из туристов."Вы можете прожить неделю в одной и той же рубашке и штанах, но возьмите с собой тонну носков", — добавляет другой. Если запасных нет, то имеющиеся можно быстро высушить, делятся опытом бывалые путешественники. "Набейте их газетной бумагой, и уже через полчаса они станут достаточно сухими, чтобы отправиться в путь", — добавляет другой любитель походов.А еще носки нужно менять перед сном в спальном мешке. В конце дня ноги потеют, и тогда в ношенных днем стопы замерзнут.

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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