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Эксперты назвали вещь, которую необходимо брать в поход для комфорта
Эксперты назвали вещь, которую необходимо брать в поход для комфорта
Опытные путешественники поделились советом, какую вещь нужно взять в поход обязательно, чтобы отдых был максимально комфортным, сообщает Express. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T01:19
2021-02-14T01:19
2021-02-14T01:19
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Опытные путешественники поделились советом, какую вещь нужно взять в поход обязательно, чтобы отдых был максимально комфортным, сообщает Express.В период пандемии многие туристы предпочли отдыху в отлях походы на природу. На специальном форуме любители такого отдыха рассказали, что необходимо положить в рюкзак, чтобы отдых прошел приятно. На первое место среди необязательных, но крайне нужных вещей поставили несколько пар носков. "Нет ничего хуже мокрых ног и нет ничего приятнее, чем сменить носки на чистые", — написал один из туристов."Вы можете прожить неделю в одной и той же рубашке и штанах, но возьмите с собой тонну носков", — добавляет другой. Если запасных нет, то имеющиеся можно быстро высушить, делятся опытом бывалые путешественники. "Набейте их газетной бумагой, и уже через полчаса они станут достаточно сухими, чтобы отправиться в путь", — добавляет другой любитель походов.А еще носки нужно менять перед сном в спальном мешке. В конце дня ноги потеют, и тогда в ношенных днем стопы замерзнут.
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туристы, отдых, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Опытные путешественники поделились советом, какую вещь нужно взять в поход обязательно, чтобы отдых был максимально комфортным, сообщает
Express.
В период пандемии многие туристы предпочли отдыху в отлях походы на природу.
На специальном форуме любители такого отдыха рассказали, что необходимо положить в рюкзак, чтобы отдых прошел приятно. На первое место среди необязательных, но крайне нужных вещей поставили несколько пар носков.
"Нет ничего хуже мокрых ног и нет ничего приятнее, чем сменить носки на чистые", — написал один из туристов.
"Вы можете прожить неделю в одной и той же рубашке и штанах, но возьмите с собой тонну носков", — добавляет другой.
Если запасных нет, то имеющиеся можно быстро высушить, делятся опытом бывалые путешественники. "Набейте их газетной бумагой, и уже через полчаса они станут достаточно сухими, чтобы отправиться в путь", — добавляет другой любитель походов.
А еще носки нужно менять перед сном в спальном мешке. В конце дня ноги потеют, и тогда в ношенных днем стопы замерзнут.