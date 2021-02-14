https://ria.ru/20210214/podmetanie-1597458420.html

К утру московские коммунальщики два раза подметут дороги и тротуары

К утру московские коммунальщики два раза подметут дороги и тротуары

2021-02-14T22:19

2021-02-14T22:19

2021-02-14T22:50

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москва

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, приступают к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, а также их обработку от гололеда, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов, к вечеру воскресенья ситуация стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти."В 22.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Ночью цикл работ повторят еще раз", - говорится в сообщении столичного городского хозяйства.Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество