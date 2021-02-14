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К утру московские коммунальщики два раза подметут дороги и тротуары
К утру московские коммунальщики два раза подметут дороги и тротуары
2021-02-14T22:19
2021-02-14T22:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, приступают к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, а также их обработку от гололеда, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов, к вечеру воскресенья ситуация стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти."В 22.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Ночью цикл работ повторят еще раз", - говорится в сообщении столичного городского хозяйства.Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
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353
60
москва, общество

К утру московские коммунальщики два раза подметут дороги и тротуары

22:19 14.02.2021 (обновлено: 22:50 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве
Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, приступают к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, а также их обработку от гололеда, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов, к вечеру воскресенья ситуация стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти.
Бойцы заснеженного фронта. Как городские службы противостоят снегу
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗа минувшие три дня – с 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 сантиметров, что составляет 97% месячной нормы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, прометая проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой.
Снегопад в Москве
1 из 10
За минувшие три дня – с 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 сантиметров, что составляет 97% месячной нормы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, прометая проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота снегоуборочных машин в ночное время вполне объяснима, так как, согласно регламенту, по окончании снегопада коммунальным службам города дается несколько часов на полноценную очистку дорог, пешеходных зон и других мест. При этом такие ночные выезды не относятся к категории шумных работ, поэтому не нарушают действующий в Москве закон о тишине.
Зима в Москве
2 из 10
Работа снегоуборочных машин в ночное время вполне объяснима, так как, согласно регламенту, по окончании снегопада коммунальным службам города дается несколько часов на полноценную очистку дорог, пешеходных зон и других мест. При этом такие ночные выезды не относятся к категории шумных работ, поэтому не нарушают действующий в Москве закон о тишине.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей МайшевВ уборке Москвы от снега задействованы около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники. Во всех районах столицы для коммунальщиков организованы пункты обогрева, также для них работают полевые кухни.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на Патриарших прудах в Москве
3 из 10
В уборке Москвы от снега задействованы около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники. Во всех районах столицы для коммунальщиков организованы пункты обогрева, также для них работают полевые кухни.
© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОбрушившаяся стихия не повлияла на позитивный настрой сотрудников городских служб, занятых уборкой снега. "Нормальная работа. Напряженно, да, но зато на свежем воздухе. Есть, где погреться – в участке, а ночью нам автобусы пригнали для отдыха, горячий чай опять же на полевой кухне разливают. Главное, с позитивом на все смотреть, справимся!", - рассказал дорожный рабочий района Якиманка Евгений Фостер.
Полевая кухня для сотрудников коммунальных служб на Красноказарменной улице в Москве
4 из 10
Обрушившаяся стихия не повлияла на позитивный настрой сотрудников городских служб, занятых уборкой снега. "Нормальная работа. Напряженно, да, но зато на свежем воздухе. Есть, где погреться – в участке, а ночью нам автобусы пригнали для отдыха, горячий чай опять же на полевой кухне разливают. Главное, с позитивом на все смотреть, справимся!", - рассказал дорожный рабочий района Якиманка Евгений Фостер.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКак отметил начальник мастерского участка №3 ГБУ "Жилищник" Мещанского района Александр Жуков, очистка города от снега проходит в штатном режиме. "Я давно тут работаю, свой участок знаю. Задачи понятные – очистить и отчитаться о работе. Жители мне тоже знакомы, вон в том подъезде много пожилых людей живет и одна дама с коляской, так что я первым делом у их подъезда стараюсь расчистить, хотя, конечно, нужно везде успеть. Хорошо, что не надо ехать далеко. Наша база стоит рядом, и мы не тратим время, лишние часы на сон и отдых есть", - добавил он.
Сотрудники коммунальной службы обедают в пункте питания
5 из 10
Как отметил начальник мастерского участка №3 ГБУ "Жилищник" Мещанского района Александр Жуков, очистка города от снега проходит в штатном режиме. "Я давно тут работаю, свой участок знаю. Задачи понятные – очистить и отчитаться о работе. Жители мне тоже знакомы, вон в том подъезде много пожилых людей живет и одна дама с коляской, так что я первым делом у их подъезда стараюсь расчистить, хотя, конечно, нужно везде успеть. Хорошо, что не надо ехать далеко. Наша база стоит рядом, и мы не тратим время, лишние часы на сон и отдых есть", - добавил он.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОбщая мобилизация коммунальных служб позволяет оперативно реагировать на выпавшие осадки, подчеркнул заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" района Замоскворечье Данила Чернышев. "Прошлая зима была бесснежная, немного отвыкли от такого объема работ. Но это поправимо - мобилизовали всех на борьбу! Только и успеваем распределять рабочих", - рассказал он.
Полевая кухня для сотрудников коммунальных служб на Красноказарменной улице в Москве
6 из 10
Общая мобилизация коммунальных служб позволяет оперативно реагировать на выпавшие осадки, подчеркнул заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" района Замоскворечье Данила Чернышев. "Прошлая зима была бесснежная, немного отвыкли от такого объема работ. Но это поправимо - мобилизовали всех на борьбу! Только и успеваем распределять рабочих", - рассказал он.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПо его словам, сначала коммунальщики очищают остановки и подходы к больницам, школам, а потом тротуары и выходы из подъездов, платные парковки. "Затем уже во дворы пойдем. Жители помогают. Машины быстро переставляют - дают нам кровлю почистить. С пониманием относятся, ведь в центре мы не можем моментально снег вывезти, делаем это ночью, иначе бы весь город стоял бы из-за наших КАМАЗов", - добавил Чернышев.
Сотрудник коммунальной службы счищает снег с крыши дома в Посланниковом переулке в Москве
7 из 10
По его словам, сначала коммунальщики очищают остановки и подходы к больницам, школам, а потом тротуары и выходы из подъездов, платные парковки. "Затем уже во дворы пойдем. Жители помогают. Машины быстро переставляют - дают нам кровлю почистить. С пониманием относятся, ведь в центре мы не можем моментально снег вывезти, делаем это ночью, иначе бы весь город стоял бы из-за наших КАМАЗов", - добавил Чернышев.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк"Снега, увы, выпало очень много, но мы с ним справляемся. Благо, техники у нас много. Работы навалом, передохнуть некогда, но и о нас не забывают, кормят вовремя", - поделился впечатлениями рабочий ГБУ "Автодор" Кирилл Бобылев.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на улице в Москве во время снегопада.
8 из 10
"Снега, увы, выпало очень много, но мы с ним справляемся. Благо, техники у нас много. Работы навалом, передохнуть некогда, но и о нас не забывают, кормят вовремя", - поделился впечатлениями рабочий ГБУ "Автодор" Кирилл Бобылев.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЕго коллега Лариса Гвоздовская добавила, что новые снегоуборочные машины сильно облегчают жизнь. "Без современной техники, мы бы, конечно, своими руками здесь не справились. Очень сложно работать, когда сильный ветер, в таких ситуациях руки с ногами мерзнут быстро. Хорошо, что у нас есть пункты обогрева. Всегда можно зайти и сделать перерыв", - отметила сотрудница дорожной службы.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра Москва-сити.
9 из 10
Его коллега Лариса Гвоздовская добавила, что новые снегоуборочные машины сильно облегчают жизнь. "Без современной техники, мы бы, конечно, своими руками здесь не справились. Очень сложно работать, когда сильный ветер, в таких ситуациях руки с ногами мерзнут быстро. Хорошо, что у нас есть пункты обогрева. Всегда можно зайти и сделать перерыв", - отметила сотрудница дорожной службы.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКак сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, очистка города от снега может занять у столичных коммунальщиков пять дней.
Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
10 из 10
Как сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, очистка города от снега может занять у столичных коммунальщиков пять дней.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10
За минувшие три дня – с 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 сантиметров, что составляет 97% месячной нормы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, прометая проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 10
Работа снегоуборочных машин в ночное время вполне объяснима, так как, согласно регламенту, по окончании снегопада коммунальным службам города дается несколько часов на полноценную очистку дорог, пешеходных зон и других мест. При этом такие ночные выезды не относятся к категории шумных работ, поэтому не нарушают действующий в Москве закон о тишине.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10
В уборке Москвы от снега задействованы около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники. Во всех районах столицы для коммунальщиков организованы пункты обогрева, также для них работают полевые кухни.
© РИА Новости / Алексей Майшев
4 из 10
Обрушившаяся стихия не повлияла на позитивный настрой сотрудников городских служб, занятых уборкой снега. "Нормальная работа. Напряженно, да, но зато на свежем воздухе. Есть, где погреться – в участке, а ночью нам автобусы пригнали для отдыха, горячий чай опять же на полевой кухне разливают. Главное, с позитивом на все смотреть, справимся!", - рассказал дорожный рабочий района Якиманка Евгений Фостер.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 10
Как отметил начальник мастерского участка №3 ГБУ "Жилищник" Мещанского района Александр Жуков, очистка города от снега проходит в штатном режиме. "Я давно тут работаю, свой участок знаю. Задачи понятные – очистить и отчитаться о работе. Жители мне тоже знакомы, вон в том подъезде много пожилых людей живет и одна дама с коляской, так что я первым делом у их подъезда стараюсь расчистить, хотя, конечно, нужно везде успеть. Хорошо, что не надо ехать далеко. Наша база стоит рядом, и мы не тратим время, лишние часы на сон и отдых есть", - добавил он.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
6 из 10
Общая мобилизация коммунальных служб позволяет оперативно реагировать на выпавшие осадки, подчеркнул заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" района Замоскворечье Данила Чернышев. "Прошлая зима была бесснежная, немного отвыкли от такого объема работ. Но это поправимо - мобилизовали всех на борьбу! Только и успеваем распределять рабочих", - рассказал он.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 10
По его словам, сначала коммунальщики очищают остановки и подходы к больницам, школам, а потом тротуары и выходы из подъездов, платные парковки. "Затем уже во дворы пойдем. Жители помогают. Машины быстро переставляют - дают нам кровлю почистить. С пониманием относятся, ведь в центре мы не можем моментально снег вывезти, делаем это ночью, иначе бы весь город стоял бы из-за наших КАМАЗов", - добавил Чернышев.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 10
"Снега, увы, выпало очень много, но мы с ним справляемся. Благо, техники у нас много. Работы навалом, передохнуть некогда, но и о нас не забывают, кормят вовремя", - поделился впечатлениями рабочий ГБУ "Автодор" Кирилл Бобылев.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 10
Его коллега Лариса Гвоздовская добавила, что новые снегоуборочные машины сильно облегчают жизнь. "Без современной техники, мы бы, конечно, своими руками здесь не справились. Очень сложно работать, когда сильный ветер, в таких ситуациях руки с ногами мерзнут быстро. Хорошо, что у нас есть пункты обогрева. Всегда можно зайти и сделать перерыв", - отметила сотрудница дорожной службы.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
10 из 10
Как сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, очистка города от снега может занять у столичных коммунальщиков пять дней.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"В 22.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Ночью цикл работ повторят еще раз", - говорится в сообщении столичного городского хозяйства.
Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
Москва в снегу - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 10:24Инфографика
Москва в снегу: как город борется со стихиейМосква — один из самых снежных мегаполисов мира. Это доставляет жителям массу неудобств. О том, как город борется со снегом, — в спецпроекте Ria.ru.
 
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