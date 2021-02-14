К утру московские коммунальщики два раза подметут дороги и тротуары

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, приступают к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, а также их обработку от гололеда, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов, к вечеру воскресенья ситуация стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти."В 22.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Ночью цикл работ повторят еще раз", - говорится в сообщении столичного городского хозяйства.Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, приступают к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, а также их обработку от гололеда, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов, к вечеру воскресенья ситуация стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти.
За минувшие три дня – с 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 сантиметров, что составляет 97% месячной нормы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, прометая проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой.
Работа снегоуборочных машин в ночное время вполне объяснима, так как, согласно регламенту, по окончании снегопада коммунальным службам города дается несколько часов на полноценную очистку дорог, пешеходных зон и других мест. При этом такие ночные выезды не относятся к категории шумных работ, поэтому не нарушают действующий в Москве закон о тишине.
В уборке Москвы от снега задействованы около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники. Во всех районах столицы для коммунальщиков организованы пункты обогрева, также для них работают полевые кухни.
Обрушившаяся стихия не повлияла на позитивный настрой сотрудников городских служб, занятых уборкой снега. "Нормальная работа. Напряженно, да, но зато на свежем воздухе. Есть, где погреться – в участке, а ночью нам автобусы пригнали для отдыха, горячий чай опять же на полевой кухне разливают. Главное, с позитивом на все смотреть, справимся!", - рассказал дорожный рабочий района Якиманка Евгений Фостер.
Как отметил начальник мастерского участка №3 ГБУ "Жилищник" Мещанского района Александр Жуков, очистка города от снега проходит в штатном режиме. "Я давно тут работаю, свой участок знаю. Задачи понятные – очистить и отчитаться о работе. Жители мне тоже знакомы, вон в том подъезде много пожилых людей живет и одна дама с коляской, так что я первым делом у их подъезда стараюсь расчистить, хотя, конечно, нужно везде успеть. Хорошо, что не надо ехать далеко. Наша база стоит рядом, и мы не тратим время, лишние часы на сон и отдых есть", - добавил он.
Общая мобилизация коммунальных служб позволяет оперативно реагировать на выпавшие осадки, подчеркнул заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" района Замоскворечье Данила Чернышев. "Прошлая зима была бесснежная, немного отвыкли от такого объема работ. Но это поправимо - мобилизовали всех на борьбу! Только и успеваем распределять рабочих", - рассказал он.
По его словам, сначала коммунальщики очищают остановки и подходы к больницам, школам, а потом тротуары и выходы из подъездов, платные парковки. "Затем уже во дворы пойдем. Жители помогают. Машины быстро переставляют - дают нам кровлю почистить. С пониманием относятся, ведь в центре мы не можем моментально снег вывезти, делаем это ночью, иначе бы весь город стоял бы из-за наших КАМАЗов", - добавил Чернышев.
"Снега, увы, выпало очень много, но мы с ним справляемся. Благо, техники у нас много. Работы навалом, передохнуть некогда, но и о нас не забывают, кормят вовремя", - поделился впечатлениями рабочий ГБУ "Автодор" Кирилл Бобылев.
Его коллега Лариса Гвоздовская добавила, что новые снегоуборочные машины сильно облегчают жизнь. "Без современной техники, мы бы, конечно, своими руками здесь не справились. Очень сложно работать, когда сильный ветер, в таких ситуациях руки с ногами мерзнут быстро. Хорошо, что у нас есть пункты обогрева. Всегда можно зайти и сделать перерыв", - отметила сотрудница дорожной службы.
За минувшие три дня – с 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 сантиметров, что составляет 97% месячной нормы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, прометая проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой.
Работа снегоуборочных машин в ночное время вполне объяснима, так как, согласно регламенту, по окончании снегопада коммунальным службам города дается несколько часов на полноценную очистку дорог, пешеходных зон и других мест. При этом такие ночные выезды не относятся к категории шумных работ, поэтому не нарушают действующий в Москве закон о тишине.
В уборке Москвы от снега задействованы около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники. Во всех районах столицы для коммунальщиков организованы пункты обогрева, также для них работают полевые кухни.
Обрушившаяся стихия не повлияла на позитивный настрой сотрудников городских служб, занятых уборкой снега. "Нормальная работа. Напряженно, да, но зато на свежем воздухе. Есть, где погреться – в участке, а ночью нам автобусы пригнали для отдыха, горячий чай опять же на полевой кухне разливают. Главное, с позитивом на все смотреть, справимся!", - рассказал дорожный рабочий района Якиманка Евгений Фостер.
Как отметил начальник мастерского участка №3 ГБУ "Жилищник" Мещанского района Александр Жуков, очистка города от снега проходит в штатном режиме. "Я давно тут работаю, свой участок знаю. Задачи понятные – очистить и отчитаться о работе. Жители мне тоже знакомы, вон в том подъезде много пожилых людей живет и одна дама с коляской, так что я первым делом у их подъезда стараюсь расчистить, хотя, конечно, нужно везде успеть. Хорошо, что не надо ехать далеко. Наша база стоит рядом, и мы не тратим время, лишние часы на сон и отдых есть", - добавил он.
Общая мобилизация коммунальных служб позволяет оперативно реагировать на выпавшие осадки, подчеркнул заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" района Замоскворечье Данила Чернышев. "Прошлая зима была бесснежная, немного отвыкли от такого объема работ. Но это поправимо - мобилизовали всех на борьбу! Только и успеваем распределять рабочих", - рассказал он.
По его словам, сначала коммунальщики очищают остановки и подходы к больницам, школам, а потом тротуары и выходы из подъездов, платные парковки. "Затем уже во дворы пойдем. Жители помогают. Машины быстро переставляют - дают нам кровлю почистить. С пониманием относятся, ведь в центре мы не можем моментально снег вывезти, делаем это ночью, иначе бы весь город стоял бы из-за наших КАМАЗов", - добавил Чернышев.
"Снега, увы, выпало очень много, но мы с ним справляемся. Благо, техники у нас много. Работы навалом, передохнуть некогда, но и о нас не забывают, кормят вовремя", - поделился впечатлениями рабочий ГБУ "Автодор" Кирилл Бобылев.
Его коллега Лариса Гвоздовская добавила, что новые снегоуборочные машины сильно облегчают жизнь. "Без современной техники, мы бы, конечно, своими руками здесь не справились. Очень сложно работать, когда сильный ветер, в таких ситуациях руки с ногами мерзнут быстро. Хорошо, что у нас есть пункты обогрева. Всегда можно зайти и сделать перерыв", - отметила сотрудница дорожной службы.
"В 22.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Ночью цикл работ повторят еще раз", - говорится в сообщении столичного городского хозяйства.
Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
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