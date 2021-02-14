Бойцы заснеженного фронта. Как городские службы противостоят снегу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗа минувшие три дня – с 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 сантиметров, что составляет 97% месячной нормы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, прометая проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой.
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За минувшие три дня – с 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 сантиметров, что составляет 97% месячной нормы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, прометая проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота снегоуборочных машин в ночное время вполне объяснима, так как, согласно регламенту, по окончании снегопада коммунальным службам города дается несколько часов на полноценную очистку дорог, пешеходных зон и других мест. При этом такие ночные выезды не относятся к категории шумных работ, поэтому не нарушают действующий в Москве закон о тишине.
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Работа снегоуборочных машин в ночное время вполне объяснима, так как, согласно регламенту, по окончании снегопада коммунальным службам города дается несколько часов на полноценную очистку дорог, пешеходных зон и других мест. При этом такие ночные выезды не относятся к категории шумных работ, поэтому не нарушают действующий в Москве закон о тишине.
© РИА Новости / Алексей МайшевВ уборке Москвы от снега задействованы около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники. Во всех районах столицы для коммунальщиков организованы пункты обогрева, также для них работают полевые кухни.
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В уборке Москвы от снега задействованы около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники. Во всех районах столицы для коммунальщиков организованы пункты обогрева, также для них работают полевые кухни.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОбрушившаяся стихия не повлияла на позитивный настрой сотрудников городских служб, занятых уборкой снега. "Нормальная работа. Напряженно, да, но зато на свежем воздухе. Есть, где погреться – в участке, а ночью нам автобусы пригнали для отдыха, горячий чай опять же на полевой кухне разливают. Главное, с позитивом на все смотреть, справимся!", - рассказал дорожный рабочий района Якиманка Евгений Фостер.
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Обрушившаяся стихия не повлияла на позитивный настрой сотрудников городских служб, занятых уборкой снега. "Нормальная работа. Напряженно, да, но зато на свежем воздухе. Есть, где погреться – в участке, а ночью нам автобусы пригнали для отдыха, горячий чай опять же на полевой кухне разливают. Главное, с позитивом на все смотреть, справимся!", - рассказал дорожный рабочий района Якиманка Евгений Фостер.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКак отметил начальник мастерского участка №3 ГБУ "Жилищник" Мещанского района Александр Жуков, очистка города от снега проходит в штатном режиме. "Я давно тут работаю, свой участок знаю. Задачи понятные – очистить и отчитаться о работе. Жители мне тоже знакомы, вон в том подъезде много пожилых людей живет и одна дама с коляской, так что я первым делом у их подъезда стараюсь расчистить, хотя, конечно, нужно везде успеть. Хорошо, что не надо ехать далеко. Наша база стоит рядом, и мы не тратим время, лишние часы на сон и отдых есть", - добавил он.
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Как отметил начальник мастерского участка №3 ГБУ "Жилищник" Мещанского района Александр Жуков, очистка города от снега проходит в штатном режиме. "Я давно тут работаю, свой участок знаю. Задачи понятные – очистить и отчитаться о работе. Жители мне тоже знакомы, вон в том подъезде много пожилых людей живет и одна дама с коляской, так что я первым делом у их подъезда стараюсь расчистить, хотя, конечно, нужно везде успеть. Хорошо, что не надо ехать далеко. Наша база стоит рядом, и мы не тратим время, лишние часы на сон и отдых есть", - добавил он.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОбщая мобилизация коммунальных служб позволяет оперативно реагировать на выпавшие осадки, подчеркнул заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" района Замоскворечье Данила Чернышев. "Прошлая зима была бесснежная, немного отвыкли от такого объема работ. Но это поправимо - мобилизовали всех на борьбу! Только и успеваем распределять рабочих", - рассказал он.
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Общая мобилизация коммунальных служб позволяет оперативно реагировать на выпавшие осадки, подчеркнул заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" района Замоскворечье Данила Чернышев. "Прошлая зима была бесснежная, немного отвыкли от такого объема работ. Но это поправимо - мобилизовали всех на борьбу! Только и успеваем распределять рабочих", - рассказал он.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПо его словам, сначала коммунальщики очищают остановки и подходы к больницам, школам, а потом тротуары и выходы из подъездов, платные парковки. "Затем уже во дворы пойдем. Жители помогают. Машины быстро переставляют - дают нам кровлю почистить. С пониманием относятся, ведь в центре мы не можем моментально снег вывезти, делаем это ночью, иначе бы весь город стоял бы из-за наших КАМАЗов", - добавил Чернышев.
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По его словам, сначала коммунальщики очищают остановки и подходы к больницам, школам, а потом тротуары и выходы из подъездов, платные парковки. "Затем уже во дворы пойдем. Жители помогают. Машины быстро переставляют - дают нам кровлю почистить. С пониманием относятся, ведь в центре мы не можем моментально снег вывезти, делаем это ночью, иначе бы весь город стоял бы из-за наших КАМАЗов", - добавил Чернышев.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк"Снега, увы, выпало очень много, но мы с ним справляемся. Благо, техники у нас много. Работы навалом, передохнуть некогда, но и о нас не забывают, кормят вовремя", - поделился впечатлениями рабочий ГБУ "Автодор" Кирилл Бобылев.
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"Снега, увы, выпало очень много, но мы с ним справляемся. Благо, техники у нас много. Работы навалом, передохнуть некогда, но и о нас не забывают, кормят вовремя", - поделился впечатлениями рабочий ГБУ "Автодор" Кирилл Бобылев.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЕго коллега Лариса Гвоздовская добавила, что новые снегоуборочные машины сильно облегчают жизнь. "Без современной техники, мы бы, конечно, своими руками здесь не справились. Очень сложно работать, когда сильный ветер, в таких ситуациях руки с ногами мерзнут быстро. Хорошо, что у нас есть пункты обогрева. Всегда можно зайти и сделать перерыв", - отметила сотрудница дорожной службы.
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Его коллега Лариса Гвоздовская добавила, что новые снегоуборочные машины сильно облегчают жизнь. "Без современной техники, мы бы, конечно, своими руками здесь не справились. Очень сложно работать, когда сильный ветер, в таких ситуациях руки с ногами мерзнут быстро. Хорошо, что у нас есть пункты обогрева. Всегда можно зайти и сделать перерыв", - отметила сотрудница дорожной службы.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКак сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, очистка города от снега может занять у столичных коммунальщиков пять дней.
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Как сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, очистка города от снега может занять у столичных коммунальщиков пять дней.