Бойцы заснеженного фронта. Как городские службы противостоят снегу

Как отметил начальник мастерского участка №3 ГБУ "Жилищник" Мещанского района Александр Жуков, очистка города от снега проходит в штатном режиме. "Я давно тут работаю, свой участок знаю. Задачи понятные – очистить и отчитаться о работе. Жители мне тоже знакомы, вон в том подъезде много пожилых людей живет и одна дама с коляской, так что я первым делом у их подъезда стараюсь расчистить, хотя, конечно, нужно везде успеть. Хорошо, что не надо ехать далеко. Наша база стоит рядом, и мы не тратим время, лишние часы на сон и отдых есть", - добавил он.