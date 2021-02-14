https://ria.ru/20210214/peterburg-1597429210.html

Омбудсмен рассказала о девочке, которую нашли мертвой в Петербурге

Омбудсмен рассказала о девочке, которую нашли мертвой в Петербурге

Девочка, тело которой нашли на детской площадке в Петербурге, была из благополучной семьи и на учете не состояла, сообщает аппарат городского Уполномоченного по РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T15:57

2021-02-14T15:57

2021-02-14T15:57

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Девочка, тело которой нашли на детской площадке в Петербурге, была из благополучной семьи и на учете не состояла, сообщает аппарат городского Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что тело 10-летней девочки, ушедшей из дома в воскресенье утром в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было найдено спустя около двух часов на детской площадке. Как сообщало издание "Фонтанка", девочка, по предварительным данным, совершила самоубийство."По информации, которая поступила в аппарат от правоохранительных органов, семья характеризуется положительно. Девочка отличница, на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ (доведение до самоубийства)", - сообщает аппарат детского омбудсмена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/sotsseti-1597323573.html

колпинский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колпинский район, санкт-петербург, происшествия