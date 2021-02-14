https://ria.ru/20210214/navalnyy-1597383368.html

Путин рассказал, как противники России использовали Навального

Путин рассказал, как противники России использовали Навального

Противники России воспользовались ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей и именно в этот момент задействовали в своих интересах Алексея... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T00:09

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2021-02-14T00:43

россия

алексей навальный

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Противники России воспользовались ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей и именно в этот момент задействовали в своих интересах Алексея Навального, заявил президент Владимир Путин в на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу "Россия 24".Глава государства отметил, что оппоненты России давно используют в своих целях амбициозных и жаждущих власти людей. "Испокон веков это всегда было, со времен царя гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны", - отметил глава государства.Президент напомнил, как в конце 1980-х годов "резали наши подводные лодки, наши самолеты и ракеты средней дальности", и после их уничтожения главный конструктор покончил жизнь самоубийством (речь идет о самоубийстве в 1990 году бывшего директора Воткинского завода Владимира Садовникова - ред.). "Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений", - добавил Путин.Говоря о незаконных акциях протеста, Путин отметил, что ситуацию с Навальным "используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов".Президент признал, что сейчас "человеку стало хуже жить". "Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет", - отметил президент.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210214/internet-1597384624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Фигуранта этого используют именно сейчас" – Путин о Навальном и незаконных акциях "Этого фигуранта используют именно сейчас, когда во всем мире и в РФ у людей копится раздражение", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ. 2021-02-14T00:09 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, владимир путин, общество