https://ria.ru/20210214/nato-1597411869.html

Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана

Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым, учитывая риск того, что вывод войск может... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T11:54

2021-02-14T11:54

2021-02-14T11:54

нато

афганистан

талибан

йенс столтенберг

сша

безопасность

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым, учитывая риск того, что вывод войск может превратить страну в убежище для террористов.Он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не хочет оставаться в Афганистане "дольше, чем необходимо"."Талибы должны сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов", - отметил Столтенберг."Предстоящие дни и недели важны. Состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США, и я ожидаю, что союзники проведут интенсивное обсуждение по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане", - сказал генсек НАТО.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20210213/vmf-1597330944.html

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нато, афганистан, талибан, йенс столтенберг, сша, безопасность, в мире