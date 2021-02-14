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Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым, учитывая риск того, что вывод войск может... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T11:54
2021-02-14T11:54
нато
афганистан
талибан
йенс столтенберг
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым, учитывая риск того, что вывод войск может превратить страну в убежище для террористов.Он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не хочет оставаться в Афганистане "дольше, чем необходимо"."Талибы должны сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов", - отметил Столтенберг."Предстоящие дни и недели важны. Состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США, и я ожидаю, что союзники проведут интенсивное обсуждение по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане", - сказал генсек НАТО.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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нато, афганистан, талибан, йенс столтенберг, сша, безопасность, в мире

Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана

11:54 14.02.2021
 
© Фото : U.S. Army / Spc. Philip DiabВоеннослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Philip Diab
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым, учитывая риск того, что вывод войск может превратить страну в убежище для террористов.
"Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет", - сказал Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.
Он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не хочет оставаться в Афганистане "дольше, чем необходимо".
"Талибы должны сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов", - отметил Столтенберг.
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"Предстоящие дни и недели важны. Состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США, и я ожидаю, что союзники проведут интенсивное обсуждение по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане", - сказал генсек НАТО.
В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
 
НАТОАфганистанТалибанЙенс СтолтенбергСШАБезопасностьВ мире
 
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