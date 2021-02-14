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В Мьянме отключили интернет
В Мьянме отключили интернет
Почти полное отключение интернета наблюдается в Мьянме, где ранее проходили протесты, сообщает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T23:19
2021-02-14T23:22
аун сан су чжи
мьянма
национальная лига за демократию
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Почти полное отключение интернета наблюдается в Мьянме, где ранее проходили протесты, сообщает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.По данным НПО, в стране с 1.00 (21.30 мск) зафиксировано "почти полное отключение интернета", доступ в сеть упал до 14% от обычного уровня "вслед за информационной блокадой по приказу властей"."Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растет, все больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесете ответственность", - написал в Twitter cпецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.Ранее в Мьянме после прихода к власти военных и на фоне протестов наблюдались перебои с доступом в интернет, но меньшего масштаба. В субботу на минувшей неделе мониторинговый сервис NetBlocks сообщил, что доступ в сеть в стране упал до 54%.Днем 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год. Большинство арестованных депутатов и функционеров от НЛД (партия "Национальная лига за демократию"), задержанных утром 1 февраля, были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, госсоветник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.Тем временем в Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров. В стране расширяется кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.
https://ria.ru/20210212/myanma-1597160911.html
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“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства
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аун сан су чжи, мьянма, национальная лига за демократию, в мире

В Мьянме отключили интернет

23:19 14.02.2021 (обновлено: 23:22 14.02.2021)
 
© REUTERS / StringerПротест в столице Мьянмы Нейпьидо
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Почти полное отключение интернета наблюдается в Мьянме, где ранее проходили протесты, сообщает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.
По данным НПО, в стране с 1.00 (21.30 мск) зафиксировано "почти полное отключение интернета", доступ в сеть упал до 14% от обычного уровня "вслед за информационной блокадой по приказу властей".
"Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растет, все больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесете ответственность", - написал в Twitter cпецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.
Ранее в Мьянме после прихода к власти военных и на фоне протестов наблюдались перебои с доступом в интернет, но меньшего масштаба. В субботу на минувшей неделе мониторинговый сервис NetBlocks сообщил, что доступ в сеть в стране упал до 54%.
Днем 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год. Большинство арестованных депутатов и функционеров от НЛД (партия "Национальная лига за демократию"), задержанных утром 1 февраля, были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, госсоветник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.
Тем временем в Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров. В стране расширяется кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.
Столкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
12 февраля, 10:52
Полиция Мьянмы разогнала протестовавших против госпереворота студентов
 
Аун Сан Су ЧжиМьянмаНациональная лига за демократиюВ мире
 
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