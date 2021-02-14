https://ria.ru/20210214/myanma-1597462783.html

В Мьянме отключили интернет

В Мьянме отключили интернет

Почти полное отключение интернета наблюдается в Мьянме, где ранее проходили протесты, сообщает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T23:19

2021-02-14T23:19

2021-02-14T23:22

аун сан су чжи

мьянма

национальная лига за демократию

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Почти полное отключение интернета наблюдается в Мьянме, где ранее проходили протесты, сообщает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.По данным НПО, в стране с 1.00 (21.30 мск) зафиксировано "почти полное отключение интернета", доступ в сеть упал до 14% от обычного уровня "вслед за информационной блокадой по приказу властей"."Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растет, все больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесете ответственность", - написал в Twitter cпецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.Ранее в Мьянме после прихода к власти военных и на фоне протестов наблюдались перебои с доступом в интернет, но меньшего масштаба. В субботу на минувшей неделе мониторинговый сервис NetBlocks сообщил, что доступ в сеть в стране упал до 54%.Днем 1 февраля пришедшие к власти в Мьянме военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год. Большинство арестованных депутатов и функционеров от НЛД (партия "Национальная лига за демократию"), задержанных утром 1 февраля, были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, госсоветник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.Тем временем в Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров. В стране расширяется кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.

https://ria.ru/20210212/myanma-1597160911.html

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“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства “Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства 2021-02-14T23:19 true PT0M59S

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аун сан су чжи, мьянма, национальная лига за демократию, в мире