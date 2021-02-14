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В России за сутки выписали 15 194 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 15 194 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 15 194 человека после COVID-19, за все время - 3 593 101, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:37
2021-02-14T10:37
2021-02-14T10:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15 194 человека после COVID-19, за все время - 3 593 101, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 194 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 593 101", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2089, Санкт-Петербурге - 1545, Подмосковье - 802.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество