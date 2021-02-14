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Распространение коронавируса
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Джонсон призовет G7 ускорить распространение вакцин от COVID-19 по миру
Джонсон призовет G7 ускорить распространение вакцин от COVID-19 по миру
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" содействовать распространению вакцин от коронавируса, в том числе в... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T01:48
2021-02-14T02:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" содействовать распространению вакцин от коронавируса, в том числе в развивающихся странах, сообщила канцелярия главы кабинета министров.Британские власти считают, что проблема распространения вакцин по миру представляет возможность продемонстрировать эффективность международного сотрудничества."Уже есть позитивные сдвиги... Международная инициатива COVAX поставит развивающимся странам в этом году 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса, а Великобритания выделит на эти цели 548 миллионов фунтов стерлингов", - отмечает канцелярия.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире

Джонсон призовет G7 ускорить распространение вакцин от COVID-19 по миру

01:48 14.02.2021 (обновлено: 02:02 14.02.2021)
 
© REUTERS / POOL / Eddie MulhollandПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / POOL / Eddie Mulholland
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" содействовать распространению вакцин от коронавируса, в том числе в развивающихся странах, сообщила канцелярия главы кабинета министров.
"В пятницу, 19 февраля, премьер-министр проведет виртуальную встречу с лидерами G7. Они обсудят, как ведущие демократии мира могут сотрудничать для обеспечения равноправного доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру, для предотвращения развития пандемии и восстановления экономик", - сообщила канцелярия премьера.
Британские власти считают, что проблема распространения вакцин по миру представляет возможность продемонстрировать эффективность международного сотрудничества.
"Уже есть позитивные сдвиги... Международная инициатива COVAX поставит развивающимся странам в этом году 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса, а Великобритания выделит на эти цели 548 миллионов фунтов стерлингов", - отмечает канцелярия.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
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