Джонсон призовет G7 ускорить распространение вакцин от COVID-19 по миру
01:48 14.02.2021 (обновлено: 02:02 14.02.2021)
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" содействовать распространению вакцин от коронавируса, в том числе в развивающихся странах, сообщила канцелярия главы кабинета министров.
"В пятницу, 19 февраля, премьер-министр проведет виртуальную встречу с лидерами G7. Они обсудят, как ведущие демократии мира могут сотрудничать для обеспечения равноправного доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру, для предотвращения развития пандемии и восстановления экономик", - сообщила канцелярия премьера.
Британские власти считают, что проблема распространения вакцин по миру представляет возможность продемонстрировать эффективность международного сотрудничества.
"Уже есть позитивные сдвиги... Международная инициатива COVAX поставит развивающимся странам в этом году 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса, а Великобритания выделит на эти цели 548 миллионов фунтов стерлингов", - отмечает канцелярия.
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