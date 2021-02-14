https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597388374.html

Джонсон призовет G7 ускорить распространение вакцин от COVID-19 по миру

Джонсон призовет G7 ускорить распространение вакцин от COVID-19 по миру

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" содействовать распространению вакцин от коронавируса, в том числе в... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T01:48

2021-02-14T01:48

2021-02-14T02:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" содействовать распространению вакцин от коронавируса, в том числе в развивающихся странах, сообщила канцелярия главы кабинета министров.Британские власти считают, что проблема распространения вакцин по миру представляет возможность продемонстрировать эффективность международного сотрудничества."Уже есть позитивные сдвиги... Международная инициатива COVAX поставит развивающимся странам в этом году 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса, а Великобритания выделит на эти цели 548 миллионов фунтов стерлингов", - отмечает канцелярия.

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире