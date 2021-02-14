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В Гвинее началась эпидемия Эболы
В Гвинее началась эпидемия Эболы
Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:32
2021-02-14T20:07
вирус эбола
здоровье - общество
воз
гвинея
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны.По данным властей, в Гвинее впервые с 2016 года зарегистрировано четыре случая смерти от этой болезни."Ввиду этой ситуации и в соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре", — говорится в заявлении офиса премьер-министра страны в Twitter.Власти рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу координационной и технической комиссии по реагированию на заболевание. Кроме того, в Гуэке должны открыть центр, который будет работать с заболевшими, а также ускорить закупку вакцин через ВОЗ.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
https://ria.ru/20210128/virus-1595019079.html
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вирус эбола, здоровье - общество, воз, гвинея, в мире

В Гвинее началась эпидемия Эболы

18:32 14.02.2021 (обновлено: 20:07 14.02.2021)
 
© AP Photo / Jerome DelayГоспитализация ребенка с подозрением на Эболу в Либерии
Госпитализация ребенка с подозрением на Эболу в Либерии - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны.
По данным властей, в Гвинее впервые с 2016 года зарегистрировано четыре случая смерти от этой болезни.
"Ввиду этой ситуации и в соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре", — говорится в заявлении офиса премьер-министра страны в Twitter.
Власти рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу координационной и технической комиссии по реагированию на заболевание. Кроме того, в Гуэке должны открыть центр, который будет работать с заболевшими, а также ускорить закупку вакцин через ВОЗ.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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