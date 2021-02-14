https://ria.ru/20210214/doroga--1597229510.html

Пятьдесят рублей за километр: история самой странной частной дороги

Пятьдесят рублей за километр: история самой странной частной дороги

В Ростове-на-Дону появилась "золотая" платная дорога: километр проезда — от 25 до 50 рублей. Пользуются "трассой" только жильцы многоквартирного дома... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:02

ростовская область

ростов-на-дону

проезд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597230696_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_267517958529c1538cde599189e767fa.jpg

Москва, 14 фев — РИА Новости, Алексей Аликин, Святослав Петров. В Ростове-на-Дону появилась "золотая" платная дорога: километр проезда — от 25 до 50 рублей. Пользуются "трассой" только жильцы многоквартирного дома. Единственный путь к нему — в собственности предпринимателя, который решил заработать на автомобилистах. Люди требуют у чиновников разобраться в ситуации и убрать шлагбаум.Невзрачная дорога в центре Ростова-на-Дону. Ныряя за автомобильный мост через реку Темерник, колея почти сразу упирается в шлагбаум и будку охраны. Объявление на заборе сообщает, что это частная собственность, а с 1 февраля 2021 года проезд здесь — платный. Рядом "прайс-лист": 50 рублей за автомобиль тоннажем до двух тонн, 100 рублей — до пяти. Это цена для всех, кроме скорой помощи, пожарных и полицейских. Женщины в красных жилетах принимают оплату наличными или переводом на телефон. Терминалов для карт нет, но чек за услугу выдают. Километр обходится ростовчанам минимум в 25 рублей. Это в несколько раз больше, чем на любой платной федеральной трассе, например, "Дон" или Москва — Санкт-Петербург. Между владельцем дороги — предпринимателем Тиграном Казаряном — и горожанами идет конфликт. Дело в том, что через два километра после шлагбаума — обычный жилой район, а проехать туда иначе нельзя. Раньше этим путем ежедневно пользовались жильцы дома № 48 по улице Тракторной. После введения платы им пришлось внести в семейный бюджет новую статью расходов или добираться пешком.Земля раздораВ девятиэтажном доме на Тракторной живут около двухсот человек. По их словам, планы взымать с них плату у коммерсанта были давно. Многочисленные жалобы вызвали общественный резонанс. На ситуацию отреагировали местные власти и надзорные ведомства. Сейчас законность сбора средств проверяет прокуратура, а ростовская администрация встретилась с жильцами. Чиновники пообещали сделать проезд открытым для всех через сервитут — механизм передачи частной собственности в аренду городу. Казарян заявил РИА Новости, что сам предложил городским властям такое решение. На введение публичного бессрочного сервитута сперва отвели два месяца, но позже срок сократили до 30 дней в связи с "социальной значимостью задачи", указано на официальном портале администрации. Однако есть нюанс: чиновники имеют в виду другую дорогу — она отходит от платной и идет по набережной реки Темерник в объезд владений Казаряна, увеличивая путь до дома в несколько раз. Бизнесмен считает, что это справедливо: "Раньше дороги там вообще не было. Я новую построил за свои средства".У большинства жильцов другое мнение — они требуют обеспечить бесплатный путь напрямик. Говорят, что покупали квартиры в доме со свободным доступом, как и положено по закону. РИА Новости направило в администрацию Ростова-на-Дону запрос. На момент публикации ответа агентство не получило."Надежда" умирает последнейКонфликт тянется с 2015 года — тогда бизнесмен выкупил основанный при советской власти санаторий "Надежда". Жильцы района убеждены: размежевание земли провели неверно.По его мнению, объяснение простое — дорогу построили вместе с санаторием "Надежда" еще в советские времена. "Когда все переходило на капиталистические рельсы, землю не оформили должным образом. Реально ли она числилась в муниципалитете или имела другой статус, сейчас установить невозможно. Мы просили доступ к документам в архиве, но выяснилось, что они вдруг потерялись", — заключает он. Конфликтный тупикЖильцы 48-го дома — не единственные, кого коснулась проблема: в дорогу Казаряна упирается переулок Осиновый. На единственном выезде из него бизнесмен установил пункт охраны.В 2018-м, по словам Запорожца, была попытка заблокировать переулок после отказа автомобилистов платить. Чтобы проехать, жители вызывали пожарные машины и наряды ГАИ по десять-двадцать раз за день, а однажды даже таранили ворота. В итоге бизнесмен уступил и оставил их открытыми. Конфликт все равно дошел до суда — и тот встал на сторону предпринимателя.Возможно, будь дорога в лучшем состоянии, местные жители быстрее бы нашли общий язык с коммерсантом. Но в относительном порядке лишь небольшой отрезок, а в целом Тракторная улица и Осиновый переулок выглядят непрезентабельно — ямы, овраги, горы мусора. Впрочем, организатор бизнеса проявляет лояльность: пообещал 50-процентную скидку ветеранам и инвалидам, а остальным — месячные абонементы за тысячу рублей."История продолжается"Частная дорога в Ростове-на-Дону — не единственный случай такого бизнеса "на пустом месте". В похожую ситуацию два года назад попали владельцы коттеджей в поселке "Зеленая долина" на окраине Омска. Компания "Джаст фит лайф", застройщик "Долины", разорилась и до выставления имущества на торги не успела передать земли в муниципальную собственность. Этим воспользовался конкурсный управляющий, руководивший банкротством фирмы: продал территорию местному предпринимателю Сергею Завражину. Тот превратил ее в прибыльный бизнес — заставил жителей ежемесячно выплачивать ему в общей сложности 120 тысяч рублей за право проезда. Между Завражиным и жильцами поселка шли долгие судебные тяжбы, которые предприниматель проиграл. Участки с дорогами возвратили застройщику, процедура банкротства которого идет до сих пор. "История еще не закончилась,— поясняет председатель правления "Зеленой долины" Роман Чертов. — Теперь мы хотим добиться, чтобы дороги сняли с торгов — они должны принадлежать муниципальным властям. Такие случаи есть почти в любом регионе. Например, в Красноярском крае бизнесмен арендовал землю и установил КПП на участке зимника Усть-Илимск — Ванавара. Местных дальнобойщиков это не устроило — они обратились в полицию. В итоге шлагбаум убрали. Бизнесмен в Томской области ввел платный проезд для жителей деревни Петрово — потребовал три тысячи в месяц с каждого автомобиля. Власти оказались бессильны: формально земля относится к сельхозугодьям и никакой дороги там нет.

https://realty.ria.ru/20210210/sosedi-1596831150.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, проезд, общество