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Власти рассказали о погибшей в Петербурге десятилетней девочке
Власти рассказали о погибшей в Петербурге десятилетней девочке
Десятилетняя девочка, тело которой нашли сегодня утром на детской площадке в Петербурге, была примерным ребенком из благополучной семьи, рассказала РЕН ТВ... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:00
2021-02-14T16:00
колпинский район
санкт-петербург
происшествия
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Стали известны подробности о погибшей в Петербурге десятилетней девочке
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Десятилетняя девочка, тело которой нашли сегодня утром на детской площадке в Петербурге, была примерным ребенком из благополучной семьи, рассказала РЕН ТВ пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова. "Это был абсолютно хороший ребенок, отличница. &lt;…&gt; Ребенок занимался в различных кружках", — сообщила она. Осипова добавила, что девочка была единственным ребенком, а семья была благополучной, не состояла на учете. О пропаже девочки стало известно утром в воскресенье. Как сообщила ее мать, ребенок вышел из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа тело обнаружил житель одного из домов на улице, где жила семья. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и психологи.
https://ria.ru/20210209/tuva-1596640974.html
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колпинский район, санкт-петербург, происшествия

Власти рассказали о погибшей в Петербурге десятилетней девочке

16:00 14.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Десятилетняя девочка, тело которой нашли сегодня утром на детской площадке в Петербурге, была примерным ребенком из благополучной семьи, рассказала РЕН ТВ пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова.
"Это был абсолютно хороший ребенок, отличница. <…> Ребенок занимался в различных кружках", — сообщила она.
Осипова добавила, что девочка была единственным ребенком, а семья была благополучной, не состояла на учете.
О пропаже девочки стало известно утром в воскресенье. Как сообщила ее мать, ребенок вышел из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа тело обнаружил житель одного из домов на улице, где жила семья.
В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и психологи.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 11:31
В Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки
 
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