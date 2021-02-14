https://ria.ru/20210214/devochka-1597429468.html

Власти рассказали о погибшей в Петербурге десятилетней девочке

Власти рассказали о погибшей в Петербурге десятилетней девочке

Десятилетняя девочка, тело которой нашли сегодня утром на детской площадке в Петербурге, была примерным ребенком из благополучной семьи, рассказала РЕН ТВ... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:00

2021-02-14T16:00

2021-02-14T16:00

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

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Стали известны подробности о погибшей в Петербурге десятилетней девочке

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Десятилетняя девочка, тело которой нашли сегодня утром на детской площадке в Петербурге, была примерным ребенком из благополучной семьи, рассказала РЕН ТВ пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова. "Это был абсолютно хороший ребенок, отличница. <…> Ребенок занимался в различных кружках", — сообщила она. Осипова добавила, что девочка была единственным ребенком, а семья была благополучной, не состояла на учете. О пропаже девочки стало известно утром в воскресенье. Как сообщила ее мать, ребенок вышел из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа тело обнаружил житель одного из домов на улице, где жила семья. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и психологи.

https://ria.ru/20210209/tuva-1596640974.html

колпинский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колпинский район, санкт-петербург, происшествия