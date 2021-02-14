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В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
Тело десятилетней девочки, ушедшей из дома в воскресенье утром в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было найдено спустя примерно два часа на детской площадке,... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T13:20
2021-02-14T13:20
2021-02-14T14:05
колпинский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Тело десятилетней девочки, ушедшей из дома в воскресенье утром в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было найдено спустя примерно два часа на детской площадке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В воскресенье поступила информация о пропаже десятилетней девочки в Колпинском районе. По словам ее матери, рано утром ребенок ушел из дома без верхней одежды. Спустя порядка двух часов тело девочки было найдено на детской площадке", — сказал собеседник агентства.Обстоятельства инцидента выясняются.Как сообщает издание "Фонтанка", девочка, по предварительным данным, совершила самоубийство.
https://ria.ru/20210209/tuva-1596640974.html
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колпинский район, санкт-петербург, происшествия