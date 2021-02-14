https://ria.ru/20210214/bolnitsa-1597430899.html
В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы
В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы
Двое подростков, которые лечились от коронавируса, сбежали из больницы в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:14
2021-02-14T16:14
2021-02-14T16:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581752105_0:240:3074:1969_1920x0_80_0_0_2ccb9721344f865b1787d55cfa4b81c7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Двое подростков, которые лечились от коронавируса, сбежали из больницы в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной."Несовершеннолетние 14 и 15 лет находились в Детской городской больнице №5 до результатов тестов на COVID-19. Подростки из неблагополучных семей. Находясь в больнице, нарушали режим, после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения, сбежали через окно", - говорится в сообщении.Отмечается, что по словам родителей, один из подростков в настоящее время находится дома, второй - у друзей.Как сообщают местные СМИ, сбежавшие из больницы – это школьницы 14 и 15 лет.
https://ria.ru/20201002/sud-1578084032.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581752105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8430ed576b79b9f0d28edb83faf42794.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, происшествия