https://ria.ru/20210214/bolnitsa-1597430899.html

В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы

В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы

Двое подростков, которые лечились от коронавируса, сбежали из больницы в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:14

2021-02-14T16:14

2021-02-14T16:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Двое подростков, которые лечились от коронавируса, сбежали из больницы в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной."Несовершеннолетние 14 и 15 лет находились в Детской городской больнице №5 до результатов тестов на COVID-19. Подростки из неблагополучных семей. Находясь в больнице, нарушали режим, после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения, сбежали через окно", - говорится в сообщении.Отмечается, что по словам родителей, один из подростков в настоящее время находится дома, второй - у друзей.Как сообщают местные СМИ, сбежавшие из больницы – это школьницы 14 и 15 лет.

https://ria.ru/20201002/sud-1578084032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, происшествия