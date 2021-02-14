Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/bolnitsa-1597430899.html
В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы
В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы
Двое подростков, которые лечились от коронавируса, сбежали из больницы в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:14
2021-02-14T16:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581752105_0:240:3074:1969_1920x0_80_0_0_2ccb9721344f865b1787d55cfa4b81c7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Двое подростков, которые лечились от коронавируса, сбежали из больницы в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной."Несовершеннолетние 14 и 15 лет находились в Детской городской больнице №5 до результатов тестов на COVID-19. Подростки из неблагополучных семей. Находясь в больнице, нарушали режим, после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения, сбежали через окно", - говорится в сообщении.Отмечается, что по словам родителей, один из подростков в настоящее время находится дома, второй - у друзей.Как сообщают местные СМИ, сбежавшие из больницы – это школьницы 14 и 15 лет.
https://ria.ru/20201002/sud-1578084032.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581752105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8430ed576b79b9f0d28edb83faf42794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге двое подростков с коронавирусом сбежали из больницы

16:14 14.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Двое подростков, которые лечились от коронавируса, сбежали из больницы в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
"Несовершеннолетние 14 и 15 лет находились в Детской городской больнице №5 до результатов тестов на COVID-19. Подростки из неблагополучных семей. Находясь в больнице, нарушали режим, после попытки покурить в инфекционном боксе и предупреждения, сбежали через окно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по словам родителей, один из подростков в настоящее время находится дома, второй - у друзей.
Как сообщают местные СМИ, сбежавшие из больницы – это школьницы 14 и 15 лет.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября 2020, 07:47
В Красноярске подросток сбежал из суда после оглашения приговора
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
05:15Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
05:10Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
05:06Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
04:48У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена
04:18Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
04:13Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты
03:50Во Владивостоке арестовали третьего нападавшего на полицейских на митинге
03:44В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
03:34САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
03:22Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
03:07В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
03:03Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
03:01Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
02:55Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
02:51Сирия отражает израильскую атаку на западный пригород Дамаска
02:27Москвичей предупредили об утренних морозах
02:21Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
02:16Названы валюты, которые слишком рискованно покупать
02:13Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Лента новостейМолния