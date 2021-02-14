В СПЧ прокомментировали акцию с фонариками в поддержку Навального
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что акция в поддержку Алексея Навального с фонариками прошла практически незамеченной.
Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагали людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы сторонников Навального к флешмобу с фонариками, заявил, что в "кошки-мышки" никто играть не будет, при нарушении закона виновных накажут. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подготовка к акции ведется по методичкам США.
"Можно сказать, что акция прошла практически незамеченной. Для молодежи это новые впечатления, возможность необычно провести время. Для большинства граждан этот флешмоб непонятен - для чего и ради чего он проводится", - рассказал РИА Новости Брод.
По его мнению, сейчас популярность Навального падает и в большей степени из-за того, как он проявлял себя в ходе судебных процессов с ветераном Великой Отечественной войны.
"Он вел себя цинично, реплики его носили издевательский характер над пожилым человеком. Это, я думаю, многих смутило, и они перестали видеть в нем героя толпы", - пояснил член Совета.
Также он отметил, что пока из регионов не поступало информации о задержаниях на акциях с фонариками, однако единственным регионом, где можно сказать о косвенном вмешательстве правоохранителей, является Красноярский край, где полиция направляла предостережения организаторам о том, что участие в этих акциях будет рассматриваться как нарушение закона и "чуть ли не проявление экстремизма".
"Есть регионы, где акции не состоялись - в Ростовской области, в Ханты-Мансийском округе. В Москве в основном флешмоб собрал небольшое количество участников в центральных районах города, в отдаленных районах их не наблюдалось", - уточнил Брод.
Он подчеркнул, что сама почва для протестных настроений остается, есть масса нерешенных вопросов и проблем в социально-экономической сфере, которые власть должна рассматривать системно и глубоко, а также думать об их грамотном разрешении.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
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Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии два года восемь месяцев.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. После несогласованной акции 23 января полиция Саратова возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм в условиях угрозы распространения коронавируса. Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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