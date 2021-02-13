https://ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597377922.html
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 50 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 50 человек
Больше 50 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T22:06
2021-02-13T22:06
2021-02-13T22:09
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Больше 50 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось о не менее 30 пострадавших в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии, где произошло землетрясение магнитудой 7,3. Большинство получили ранения при падении.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.
https://ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597372101.html
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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
2021-02-13T22:06
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