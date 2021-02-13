https://ria.ru/20210213/yaponiya-1597348235.html
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщило главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:17
2021-02-13T17:17
2021-02-13T22:04
тихий океан
фукусима (префектура)
япония
токио
землетрясение
в мире
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ТОКИО, 13 фев — РИА Новости, Ксения Нака. На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщило главное метеорологическое агентство страны.Его эпицентр находился в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале.Землетрясение ощущалось и в Токио, сила толчков в центре столицы составила около четырех баллов.По информации агентства Киодо, по крайней мере 50 человек пострадали. Угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
https://ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597349375.html
тихий океан
фукусима (префектура)
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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
2021-02-13T17:17
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тихий океан, фукусима (префектура), япония, токио, землетрясение, в мире