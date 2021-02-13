https://ria.ru/20210213/yaponiya-1597348235.html

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщило главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T17:17

2021-02-13T17:17

2021-02-13T22:04

тихий океан

фукусима (префектура)

япония

токио

землетрясение

в мире

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ТОКИО, 13 фев — РИА Новости, Ксения Нака. На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщило главное метеорологическое агентство страны.Его эпицентр находился в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале.Землетрясение ощущалось и в Токио, сила толчков в центре столицы составила около четырех баллов.По информации агентства Киодо, по крайней мере 50 человек пострадали. Угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

https://ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597349375.html

тихий океан

фукусима (префектура)

япония

токио

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2021

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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. 2021-02-13T17:17 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, фукусима (префектура), япония, токио, землетрясение, в мире