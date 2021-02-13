https://ria.ru/20210213/ukraina-1597315206.html

В офисе Зеленского прокомментировали созыв заседания СНБО

В офисе Зеленского прокомментировали созыв заседания СНБО

Угрозы национальной безопасности требуют обязательных жестких решений в рамках законодательства, сообщила пресс-служба офиса президента Украины, комментируя... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T11:13

2021-02-13T11:13

2021-02-13T11:13

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Угрозы национальной безопасности требуют обязательных жестких решений в рамках законодательства, сообщила пресс-служба офиса президента Украины, комментируя созванное на 19 февраля заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил созвать 19 февраля заседание СНБО. На нем планируют обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме."Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро", - сообщила пресс-служба офиса в Telegram.Там отметили, что до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы государственности "много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии"."Для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности президента по обеспечению национальной безопасности государства. Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства", - добавили в офисе.

https://ria.ru/20210213/ukraina-1597311500.html

https://ria.ru/20210211/soglashenie-1597122095.html

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владимир зеленский, украина, в мире